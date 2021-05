Mưa to bao trùm toàn bộ TP HCM lúc 6 giờ 30 phút ngày 17-5. Thời điểm bắt đầu xảy ra mưa cũng là lúc nhiều người bắt đầu rời nhà đến nơi làm việc.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tượng gió lốc xoáy và giật liên hồi diễn ra ở khu vực quận 6, quận 5. Do mưa to kèm theo gió khiến tầm nhìn bị hạn chế và rất nhiều người dân di chuyển bằng xe máy phải dừng lại để đảm bảo an toàn.

Mưa diễn ra lúc 6 giờ 30 phút khiến bầu trời tối đen, người dân dừng lại bật đèn cảnh báo.

Một số phương tiện di chuyển khó khăn khi mưa kèm theo gió to.

Trong khi đó Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ phát bản tin cảnh báo về việc ảnh ra đa thời tiết và định vị sét ghi nhận mây đối lưu phát triển mạnh: huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi (TP HCM), huyện Tân Châu (Tây Ninh)...

Theo dự báo mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển và gây mưa dông, sét cho các tỉnh thành kể trên, có nơi mưa vừa, mưa to, sau đó có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Trong cơn dông đề phòng lốc và gió giật mạnh.

Mưa to diễn ra buổi sáng đầu tuần với vũ lượng cao.

Ngày hôm qua (16-5) Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ đã liên tục 4 lần phát bản tin khẩu cấp về mưa dông xuất hiện. Trong giai đoạn đầu mùa mưa thời tiết có nhiều diễn biến thất thường, nguy hiểm, người dân cần cẩn thận khi ra đường đồng thời không tiếp xúc gần các khu vực cây xanh tránh ngã đè trúng.