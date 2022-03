Ngày 5-3, ông Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khắc Hùng (trụ sở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế), chủ 4 con thuyền du lịch trên sông Hương, đã cung cấp các thông tin sau bài viết Mượn danh doanh nghiệp để đóng 4 chiếc thuyền du lịch trên sông Hương? trên Báo Người Lao Động online.



Theo hồ sơ ông Hùng cung cấp, tổng mức đóng gần 30 tỉ đồng và do là Công ty TNHH Hàng Hải Ngọc Mai thiết kế, phù hợp với quy định, có giá trị truyền thống về du thuyền cũng như mỹ quan trên sông Hương như phê duyệt của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vào tháng 3-2020. Đồng thời, được Cục Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận thẩm định thiết kế, thiết kế sửa đổi năm 2020. Sau đó, Công ty Khắc Hùng có hợp đồng thuê Công ty TNHH tàu thuyền An Thuận (trụ sở ở phường Thuận An, TP Huế) đóng.

Một trong 4 Ngự Hương của Công ty Khắc Hùng

Vào ngày 26-1, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 4 chiếc thuyền này, gồm Ngự Hương 1 và 2 với thiết kế chở 48 khách/chiếc; Ngự Hương 3 và 4 là 16 khách/chiếc. Các thuyền đang neo đậu trên sông Hương để hoàn thiện các thủ tục trước khi chính thức hoạt động du lịch.

"Du lịch trên sông Hương không còn mới mẽ, mấy chục năm nay khách đến là đi thuyền rồng nhưng nay thuyền đã cũ kỹ, dịch vụ kém, không đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách. Đây là sản phẩm mà tôi chạy vạy kinh phí để làm bằng cả tâm huyết của mình nhằm góp sức nhỏ cho du lịch Huế phát triển hơn" – ông Hùng bộc bạch.

Ông Lê Xuân Sơn, Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 13 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, khẳng định việc cấp chứng nhận sau khi các chiếc thuyền này hạ thủy đã được kiểm tra, thử máy móc, các trang thiết bị… thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đóng tàu thủy nội địa. "Quá trình Công ty Khắc Hùng đóng thì chúng tôi đã cử những kiểm định viên giỏi nhất về giám sát, hỗ trợ họ đóng cho đúng thiết kế thẩm định" – ông Sơn nói.

Trên thuyền có không gian để du khách ngắm cảnh

Những chiếc thuyền của Công ty Khắc Hùng được làm bằng vật liệu gỗ, mang dáng dấp thuyền rồng truyền thống xứ Huế, bên trên có mái che, nội thất sang trọng để phục vụ khách. "Khách sẽ được thưởng ngoạn ngắm cảnh sông Hương, đầm phá Tam Giang. Họ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, những món ăn truyền thống nối tiếng của xứ Huế và thủy hải sản đặc trưng của vùng miền ngay trên thuyền" – ông Hùng thông tin thêm.



Những du thuyền Ngự Hương của Công ty Khắc Hùng

Ông Hùng cho biết năm 2017, công ty ông đã được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Bát Sơn Lộng Nguyệt – Tám Núi Vớn Trăng tại xã Lộc Điền huyện Phú Lộc. Đây là điểm kết hợp nghĩ dưỡng cho du khách thưởng ngoạn du thuyền từ sông Hương về Đầm phá và ngược lại. Vì vậy, ông Hùng dự định đóng thêm thuyền du lịch phục vụ du khách qua đêm với kinh phí trên 100 tỉ đồng để khai thác du lịch.

Theo thống kê, đang có hơn 100 thuyền rồng hoạt động trên sông Hương. Ông Lê Xuân Sơn cho biết thuyền rồng du lịch trên sông Hương xuất hiện từ năm 1994-1995 với 2 chiếc đầu tiên của Công ty du lịch Hương Giang và sau đó người dân sống trên sông nước đóng, cải hoán để chở khách du lịch. Chất liệu làm chủ yếu vỏ kim loại và các thuyền đều đứng tên hợp tác xã để hoạt động và sắp ngưng hoạt động vì hết niên hạn sử dụng.

"Thuyền rồng chở du khách mà trên thuyền áo quần treo nhếch nhác, gia đình cùng sinh sống trên đó, phục vụ không chuyên nghiệp. Vậy nên chúng tôi rất ủng hộ Công ty Khắc Hùng khi họ đóng những chiếc thuyền này để làm cho du lịch Huế phát triển, lấy được nhiều tiền của du khách bằng những dịch vụ xứng tầm" – ông Sơn nói.