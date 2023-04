Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ (Đài Nam Bộ), trong tháng 4 năm nay, thời tiết tại Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, trời không mưa trong 20 ngày đầu của tháng. Từ ngày 21 trở đi, khả năng có mưa trái mùa, một vài nơi có mưa vừa mưa to. Nắng nóng diện rộng trong nhiều đợt kéo dài và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C ở một vài nơi thuộc khu vực miền Đông.

Nhiệt độ của tháng 4 tiếp tục tăng dần, kể cả nhiệt độ trung bình và nhiệt độ cao nhất, thấp nhất trong ngày. "Nắng nóng đến nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở miền Đông và ven biên giới Tây Nam của miền Tây trong nhiều đợt; miền Tây cũng có 1-2 đợt nắng nóng dài ngày" - Đài Nam Bộ thông tin.

Cũng trong tháng 4, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C ở miền Tây; riêng khu vực ven biên giới Tây Nam là 35-37 độ C; miền Đông phổ biến 36-38 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông là 23-25 độ C và ở miền Tây là 24-26 độ C.

Trong những ngày tới, nhiệt độ tại Nam Bộ có thể lên đến 39 độ C (Ảnh: Tuyết Trinh)

Về lượng mưa, Đài Nam Bộ cho biết trong khoảng 20 ngày đầu của tháng phổ biến không mưa. Trong 10 ngày cuối của tháng thì có một vài ngày xuất hiện mưa trái mùa với một vài nơi có mưa vừa, mưa to.



Đài Nam Bộ cũng cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Trong đó, đề phòng gió Đông Nam kết hợp với triều cường cao dẫn đến xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Cạnh đó là đề phòng dông, lốc xoáy, gió giật, mưa đá có khả năng xuất hiện trong khoảng 5-7 ngày cuối tháng.

"Xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng ảnh hưởng đến sản xu nông nghiệp và cây trồng. Đề phòng nắng nóng diện rộng dài ngày có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khi lao động ngoài trời" - Đài Nam Bộ cảnh báo.