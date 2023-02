Ngày 20-2, thông tin từ Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân bị thương nặng do bị chó cắn.



Hình ảnh em V. bị 2 con chó dữ tấn công khi đi thể dục. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào chiều 18-2, em H.V. (16 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai) chạy bộ thể dục tại một khu đô thị ở TP Lào Cai thì bất bị 2 con chó lớn hung dữ tấn công. Khi bị 2 con chó cắn, nạn nhân đã cố chống trả nhưng bị chó kéo ngã và tiếp tục cắn xé vào người.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã chạy tới giải cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, bệnh nhân V. nhập viện vào chiều 18-2 trong tình trạng hoảng loạn, bị đa chấn thương trên toàn cơ thể với khoảng 10 vết thương lớn gây rách sâu phần mềm và nhiều vết thương do răng chó cắn gây ra. Do các vết thương do chó cắn có nhiều vi khuẩn, có thể chứa độc tố, nguy cơ nhiễm trùng cao nên phải để hở trong khoảng 5 - 7 ngày mới có thể phẫu thuật khâu lại.

Được biết, sau khi nhập viện điều trị, hiện sức khỏe của em V. đã ổn định.