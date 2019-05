Nam sinh viên mất tích khi tắm biển Đà Nẵng

10/05/2019 20:05

Chiều tối 10-5, lãnh đạo phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân bị mất tích trong lúc tắm biển.



Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, 3 nam sinh viên cùng nhau ra khu vực bãi biển Liên Chiểu, đoạn nằm gần Nhà máy xi măng Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu để tắm biển.

Bãi biển Đà Nẵng

Trong lúc tắm, do biển động gây sóng lớn khiến 3 sinh viên bị cuốn ra xa. Rất may, 2 người được người dân bơi ra ứng cứu và đưa vào bờ an toàn. Riêng nam sinh viên còn lại do bị sóng đánh ra xa nên mất tích.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng biên phòng phường đã có mặt tại hiện trường để nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Đến 18 giờ 30 tối cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

V.Quyên