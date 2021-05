Ngày 1-5, chính quyền xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, xác nhận tại bãi biển xã này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh tử vong.



Ảnh minh họa

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối 30-4, tại bãi tắm tự phát qua thôn Tân An, xã Phú Thuận. Vào thời điểm này, một nhóm nam nữ sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế về tắm biển. Bất ngờ 4 nữ sinh viên bị sóng biển cuốn ra xa, kêu cứu. Ngày lập tức, nam sinh viên Nguyễn Văn Nh. (SN 1998, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bơi ra ứng cứu và lần lượt đưa các bạn vào bờ an toàn.



Tuy nhiên, Nh. đã kiệt sức do gặp sóng lớn nên đuối nước. Những người bạn và cư dân địa phương đã đưa được Nh. lên bờ, chở tới Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.