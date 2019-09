Ngày 18-9, Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã bàn giao nhóm người tham gia vụ bắt cóc đòi nợ cho công an quận này để xử lý. Theo cơ quan công an, năm 2018, Nguyễn Văn Hảo (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An) có quan hệ làm ăn chung với Nguyễn Hữu Phú (SN 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Lê Thị Ánh Tuyết dùng chiêu “mỹ nhân kế” khiến con nợ sa lưới

Khoảng thời gian này, Phú làm chủ công trình xây dựng ở tỉnh Quảng Nam và thỏa thuận cho Hảo là người tìm công nhân thi công.Khi xong công trình, Phú nợ Hảo 200 triệu đồng tiền nhân công và khất nợ nhiều lần. Hảo gọi điện thoại đòi nợ thì Phú chặn số và cố tình tránh mặt.

Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Văn Hảo (từ trái sang) tại cơ quan công an

Từ đó, Hảo nảy sinh ý định sẽ thực hiện phi vụ bắt cóc để đòi lại số tiền 200 triệu đồng. Để thực hiện, Hảo câu kết với Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1991, ngụ quận Sơn Trà) dùng "mỹ nhân kế" để dụ dỗ con nợ.

Theo kế hoạch của Hảo, Tuyết kết bạn Zalo với Phú để làm quen sau đó rủ anh này lên bán đảo Sơn Trà dạo chơi. Tối 16-9, Phú điều khiển ô tô chở Tuyết đi ăn tối. Lúc này Tuyết đã thông báo cho Hảo cùng đồng bọn là Nguyễn Thế Anh (SN 1989) để đi đòi nợ. Thế Anh đã rủ thêm hai thanh niên khác gồm Nguyễn Đức Trường và Võ Xuân Tuyền, 4 người đã bám theo xe của Phú lên bán đảo Sơn Trà.

Khi Phú chở chị Tuyết đến trước chùa Linh Ứng, thì bị nhóm của Hảo bắt cóc, khống chế lên xe và ép viết giấy nợ 150 triệu đồng.Trong lúc nhóm của Hảo hành động thì bị người dân phát hiện và báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng công an đã kịp thời đến hiện trường đồng thời đưa nhóm của Hảo, Tuyết và Phú về trụ sở để lấy lời khai.