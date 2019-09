Sự việc được phát hiện vào 9 giờ 20 ngày 12-9, tại Điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hành khách hành lý xách tay đi sảnh E, tầng 2, Nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài. Qua kiểm tra màn hình soi chiếu, nhân viên an ninh thuộc Đội An ninh soi chiếu quốc nội, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã phát hiện bên trong balo hành lý xách tay có 2 vật kim loại nghi ngờ là bộ phận súng.

Ngay sau khi phát hiện vật phẩm nghi ngờ là bộ phận súng, nhân viên này đã nhanh chóng cách ly hành khách và kiện hành lý xách tay chứa vật phẩm nguy hiểm; đồng thời phối hợp tiến hành kiểm tra trực quan kiện hành lý nêu trên phát hiện 1 vật kim loại màu đen trên thân có chữ Bosile nghi là kính ống ngắm của súng, chiều dài khoảng 10 cm; 1 vật kim loại màu xám đen, trên thân có số 2344, nghi là khóa nòng súng, chiều dài khoảng 12 cm.

Kiện hành lý trên là của hành khách Đ.H.S. (SN 1987, trú tại Đắk Nông, nghề nghiệp: Làm ruộng), đi chuyến bay VJ491, chặng bay Hà Nội - Buôn Ma Thuột, dự định cất cánh lúc 10 giờ 10 cùng ngày. Nhân viên an ninh hàng không đã yêu cầu hành khách trên xuất trình giấy tờ liên quan đến vật phẩm nêu trên nhưng tại thời điểm kiểm tra, hành khách Đ.H.S. đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan. Lực lượng kiểm soát An ninh hàng không Nội Bài đã phối hợp với Đại diện Hãng hàng không, Cảng vụ hàng không miền Bắc, yêu cầu hành khách Đ.H.S. về phòng trực xử lý vụ việc để làm rõ vụ việc.

Tại phòng trực xử lý vụ việc, hành khách Đ.H.S. tường trình vào khoảng tháng 5-2019, trong khi anh S. đang làm nương rẫy của nhà mình tại khu vực tỉnh Đắk Nông, anh S. đã nhặt được 2 vật kim loại giống bộ phận của súng, sau đó mang về nhà cất giấu trong balo của mình.

Qua làm việc, anh Đ.H.S. đã thừa nhận việc vận chuyển 2 vật kim loại giống bộ phận của súng kể trên đi máy bay mà không có giấy phép sử dụng là sai, đã vi phạm vào quy định của ngành hàng không và pháp luật; đồng thời hành khách Đ.H.S. hứa sẽ không tái phạm.

Theo yêu cầu của đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã bàn giao vụ việc cho Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo quy định hiện hành, cá nhân, tổ chức mua hay sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép. Những hành vi vi phạm quy định về sử dụng công cụ hỗ trợ sẽ bị phạt nặng.

Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bao gồm các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, laser, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này; các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa; các loại lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ; các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, còng khóa số 8, bàn chông, dây đinh gai, áo giáp, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá chắn, mũ chống đạn; động vật nghiệp vụ…

Thời gian qua, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, Cát Bi... đã phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp hành khách định mang các bộ phận tháo rời của súng hơi bắn đạn chì, dùi cui điện, roi điện, đèn pin có chức năng phóng điện, bình xịt hơi cay... lên máy bay