Vào 13 giờ ngày 29-8, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài lập biên bản sự việc và biên bản bàn giao cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận xử lý với anh N.T.T. (SN 1978, trú quận Ba Đình, Hà Nội) về việc an ninh hàng không Nội Bài tiếp nhận được thông tin từ trực ban Trung tâm khai thác Nội Bài thông báo trên chuyến bay VN168 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, hạ cánh lúc 12 giờ 40 phút có hành khách đã cầm 1 laptop của hành khách khác tại phòng chờ sân bay Đà Nẵng.



Phòng chờ sân bay - Ảnh minh họa: Dương Ngọc

An ninh hàng không Nội Bài đã nhanh chóng có mặt tại vị trí đỗ máy bay phối hợp cùng Cảng vụ hàng không miền Bắc đưa anh N.T.T. về làm rõ.

Qua làm việc, hành khách N.T.T. cho biết sau khi ngồi tại khu vực phòng chờ tại sân bay Đà Nẵng và phát hiện 1 laptop để quên tại ghế chờ, vì sát giờ bay nên anh N.T.T. không kịp bàn giao lại cho lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và có ý định bàn giao lại cho lực lượng an ninh hàng không Nội Bài.

Sau khi vào ngồi tại ghế, chuyến bay VN168 thì có 1 nhân viên an ninh Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng đến hỏi có nhặt được laptop không? Anh N.T.T. đã trả lời là có và cùng nhân viên an ninh trao trả lại 1 laptop trên cho hành khách Ankita Kumari bị mất (là hành khách đi cùng chuyến bay VN168).

Vụ việc trên đang được Đồn công an quốc tế Nội Bài xác minh làm rõ.