Chiều ngày 2-7, tin từ UBND phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận một đoạn clip ghi lại cảnh môt nam thanh niên tử vong bất thường sau khi có hành động đưa tay cầm vào một cây cột sắt xảy ra trên địa bàn phường.



Hình ảnh nam thanh niên ngã quỵ, tử vong bất thường trước nhà một người bạn - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 30-6, anh P.Đ.N. (SN 2001, ngụ xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đến nhà người quen ở mặt bằng 934, thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, chơi.

Qua hình ảnh từ clip cho thấy, khi chơi ở ngoài vỉa hè, anh N. có cầm tay vào cột sắt (dựng cạnh cột điện trên vỉa hè) thì bỗng dưng co rúm người lại, sau đó ngã quỵ xuống nền đất.

Măc dù được người dân phát hiện kịp thời, nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng nam thanh niên đã không qua khỏi.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an phường Đông Hải đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin, vì nhiều người cho rằng nạn nhân tử vong do có thể do bị điện giật.

"Công an và ngành điện cũng đã xuống hiện trường kiểm tra cột đèn và cây cột sắt, tất cả đều không có điện. Cây cột sắt không treo biển quảng cáo, cũng không có dây điện vắt qua. Gia đình nạn nhân cũng từ chối mổ pháp y"- một lãnh đạo phường Đông Hải thông tin.

Hiện nguyên nhân tử vong của thanh niên đang được làm rõ.