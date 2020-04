Lúc 5 giờ 30 phút ngày 15-4, chuyến bay số hiệu VN54 của Vietnam Airlines xuất phát từ Anh chở 93 công dân Việt Nam về nước đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), sau nhiều ngày bị kẹt lại từ Anh.



Thực hiện nhiều chuyến bay hỗ trợ

93 công dân hồi hương bao gồm học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được các cơ quan ngoại giao hỗ trợ về nước bằng máy bay thân rộng B787 của Vietnam Airlines.

Trước đó, chiều 9-4, được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, đưa 7 công dân Việt Nam bị kẹt nhiều ngày tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan về nước trên máy bay chở hàng mang số hiệu VN610 của Vietnam Airlines.

Đến chiều 12-4, thêm một chuyến bay vận chuyển hàng hóa của Vietnam Airlines, số hiệu VN311 Tokyo - Hà Nội đưa 12 công dân thuộc diện hỗ trợ khẩn cấp hạ cánh tại Nội Bài. Những hành khách này mắc kẹt tại sân bay Narita - Nhật Bản hơn 10 ngày do Nhật Bản hạn chế nhập cảnh để phòng chống dịch Covid-19 và các hãng hàng không đã dừng bay đến Việt Nam.

Từ cuối tháng 3, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài phải tạm ngừng tiếp nhận hành khách quốc tế do các khu cách ly quá tải từ ngày 25 và ngày 26-3. Sau đó, ngày 31-3, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không dừng vận chuyển khách đến Việt Nam kể từ 0 giờ ngày 1-4 đến hết ngày 15-4, trừ khách ngoại giao, công vụ vẫn được nhập cảnh. Việc này dẫn đến một số công dân bị "kẹt" tại các sân bay ở nước ngoài, chưa kể một số trường hợp gặp khó khăn về thị thực lưu trú tại nước ngoài do không tìm được chuyến bay về nước.

Trước tình hình trên, ngày 15-4, Bộ Ngoại giao cho biết trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam đã và đang rà soát, đề xuất phương án đưa một số công dân Việt Nam đang ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết, ưu tiên trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, bảo đảm cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly tập trung trong nước.

Thông tin từ Vietnam Airlines xác nhận các nhà chức trách và hãng hàng không này đang phối hợp, đánh giá tình hình để tiếp tục tổ chức các chuyến bay hồi hương cho công dân Việt Nam trong thời gian tới.

Chuyến bay VN54 đưa 93 công dân Việt Nam từ Anh về sân bay Vân Đồn vào sáng 15-4. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Nghiên cứu phương án đưa công dân trở về từ Mỹ

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ đã nhận được gần 1.000 đơn đăng ký nhu cầu về nước của công dân và đã chuyển các cơ quan trong nước xem xét, xử lý.

Tại cuộc trao đổi trực tuyến giữa các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ với Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ vào ngày 10-4, các đại biểu đều chia sẻ về diễn biến lan rộng và phức tạp của dịch Covid-19, tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống và du học sinh là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Trong thời gian qua, việc một số trường học tại Mỹ tạm thời đóng cửa và tình hình bùng phát dịch tại một số tiểu bang và thành phố lớn đã khiến nhiều du học sinh Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi không còn chỗ ở, một số trường hợp bị kẹt lại sân bay ngay trước lúc về Việt Nam để tránh dịch. Các đại biểu cũng được nghe đại diện du học sinh tại Mỹ và phụ huynh từ Việt Nam có con đang học tập tại vùng tâm dịch chia sẻ những băn khoăn, lo lắng về các nguy cơ, tìm hiểu thông tin về các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp du học sinh bị nhiễm Covid-19, những điều cần lưu ý trong trường hợp phải về nước khẩn cấp.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc khẳng định đến nay, chính quyền Mỹ không có chính sách bắt buộc công dân hay du học sinh nước ngoài phải rời khỏi nước này. Về việc triển khai các chuyến bay thương mại để đưa công dân, du học sinh Việt Nam về nước, Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định Chính phủ đã giao các cơ quan liên quan nghiên cứu các phương án trên cơ sở bảo đảm phù hợp với năng lực cách ly tập trung ở trong nước, điều trị y tế và diễn biến kiểm soát dịch Covid-19 tại Việt Nam. Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể về các đối tượng ưu tiên khi thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ đề nghị công dân Việt Nam, du học sinh cần bình tĩnh, tuân thủ các hướng dẫn của nước sở tại về phòng ngừa dịch bệnh, giãn cách xã hội và nên tiếp tục ở lại nước sở tại nếu điều kiện cho phép.