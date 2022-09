Theo đó, vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay (22-9), em Nguyễn Đức T. (8 tuổi, học sinh lớp 3) trong lúc đang đứng chơi cùng một số bạn tại Trường Tiểu học Ích Hậu (xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trước giờ vào học thì bất ngờ bị ngã từ lan can tầng 2 xuống đất.



Em Nguyễn Đức T. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (Ảnh Tin HT)

Các giáo viên trong trường đã đưa em T. đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương.

Lan can tầng 2 nơi em T. bị ngã cao khoảng 1,1 m. Do 2 ngày nay có mưa nên lan can bị trơn. Có thể vì vậy mà em bị trượt chân ngã xuống đất.