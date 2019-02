Ngắm dàn xe hiện đại tham gia dẫn đoàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo Công an Hà Nội, hàng ngàn chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự thuộc Công an TP được huy động tối đa tham gia bảo đảm an ninh sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2, diễn ra từ 27đến 28-2 tại Hà Nội.

Công an huyện Sóc Sơn, nơi có Sân bay quốc tế Nội Bài, sẽ ứng trực 100% quân số, tăng cường thêm cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố. Toàn bộ các khu vực trọng yếu bên trong, ngoài của Sân bay quốc tế Nội Bài đang được Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cao nhất.

Lực lượng Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP rải người dọc 2 tuyến đường cần bảo vệ an toàn tuyệt đối từ sân bay về trung tâm Hà Nội. Bên cạnh đó, việc tăng cường quản lý lưu trú trên địa bàn huyện Sóc Sơn cũng được kiểm tra, báo cáo hàng ngày.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, mục đích tấn công, trấn áp mạnh mẽ các tội phạm hình sự. Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các quận huyện tiếp tục triển khai Mệnh lệnh 01, Mệnh lệnh 02 trên toàn thành phố.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng điều động gần 1.000 cảnh sát cơ động, an ninh bổ sung cho Công an Hà Nội phục vụ công tác bảo vệ.