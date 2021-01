Ngày 6-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Hội nghị Y tế toàn quốc, đánh giá kết quả năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.



Sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thời gian qua, ngành y tế đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao năm 2020 cũng như giai đoạn 2016-2020; là một trong những lực lượng đi đầu, đóng góp quan trọng vào thành công trong phòng chống dịch Covid -19.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, đến nay nước ta cơ bản ngăn chặn và kiểm soát được dịch Covid-19, điều trị có hiệu quả các ca bệnh nặng, hiểm nghèo, được các tổ chức quốc tế và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, khống chế thành công một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, không để "dịch chồng dịch". Ông Long khẳng định Việt Nam là điểm sáng phòng chống dịch Covid-19 thành công, dù đây là đại dịch truyền nhiễm chưa từng có trong tiền lệ. Lịch sử ngành y tế chưa bao giờ ghi nhận cuộc chiến chống đại dịch có sự tham gia của toàn dân, toàn quân như vậy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự Hội nghị Y tế toàn quốc Ảnh: QUANG HIẾU

Cũng theo ông Long, Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia đầu tiên giải trình tự gien virus; là 1 trong 5 quốc gia sản xuất được sinh phẩm chẩn đoán kháng thể; chủ động được sinh phẩm chẩn đoán, sản xuất thành công máy thở; là một trong ít quốc gia trong ASEAN thử nghiệm vắc-xin ngừa Covid-19 trên người. Ngoài vắc-xin Nano Covax đang được tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, sắp tới đây, vào ngày 21 và 22-1, vắc-xin Covivac do Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) sản xuất dự kiến được thử nghiệm lâm sàng trên người. Theo kế hoạch, IVAC phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), Trường ĐH Y Hà Nội, thử nghiệm lâm sàng vắc-xin này. Đến tháng 3, tiếp tục thử nghiệm lâm sàng loại vắc-xin phòng Covid-19 thứ 3.

Nhấn mạnh những thành tựu đạt được, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nêu rõ công cuộc phòng chống đại dịch chưa có điểm kết thúc. Sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao hơn nữa trong cuộc chiến cam go này. "Năm 2021, chống dịch Covid-19 vẫn là nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng người dân, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Tham luận tại hội nghị, bà Caitlin Wiesen - Antin, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhìn nhận trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã sớm nổi lên là quốc gia thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép kiểm soát dịch bệnh thành công và nỗ lực phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020. Bà Caitlin Wiesen - Antin khẳng định UNDP đánh giá cao những hành động quyết liệt kịp thời của Chính phủ Việt Nam, sự đồng lòng hưởng ứng của đông đảo người dân, đặc biệt Việt Nam cũng luôn chia sẻ với cộng đồng quốc tế những bài học, kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, cho thấy sự minh bạch, tính giải trình cao, khả năng ứng phó linh hoạt và có nhiều giải pháp kịp thời xử lý khủng hoảng, khẳng định năng lực quản trị quốc gia của Việt Nam được nâng lên rõ rệt, duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Xử lý nghiêm vi phạm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2020 là một năm không thể quên của ngành y tế; năm mà đội ngũ cán bộ y tế - "những chiến sĩ áo trắng" đã nỗ lực, dấn thân, nhất là những người tham gia công tác phòng chống đại dịch Covid-19 với tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, cùng với lực lượng quân đội, công an, ngoại giao… góp phần quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung. Theo Thủ tướng, thế giới đánh giá chúng ta là nước "thần tốc" và công nhận Việt Nam phòng chống đại dịch thành công.

Về triển khai nhiệm vụ trong năm 2021, Thủ tướng đề nghị nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của ngành y tế là tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng và trong các cơ sở y tế. Thủ tướng nêu rõ trong dịp Tết Tân Sửu 2021 có nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn từ 25-1 đến 2-2. Vì vậy, ngành y tế, lực lượng quân đội, công an và các địa phương phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát và lây lan; đồng thời bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XII của Đảng tuyệt đối an toàn. "Dịp này, tôi cũng kêu gọi mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với biểu hiện lơ là, chủ quan, coi thường lợi ích cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19 để đón Tết lành mạnh, an toàn" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài, chưa xác định được thời điểm kết thúc nên chúng ta phải tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch, thông điệp "5K" của Bộ Y tế, đồng thời phải đẩy nhanh việc nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu vắc-xin đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh dịch Covid-19, các dịch bệnh như sốt xuất huyết, bạch hầu vẫn tồn tại và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Do đó, phải tiếp tục nâng cao năng lực của hệ thống y tế để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, phòng chống dịch bệnh một cách chủ động, phát hiện sớm, khống chế kịp thời, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Từ vụ phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội ký giấy cho người cách ly rời khu cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, Thủ tướng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định chống dịch Covid-19, để dịch lây lan. "Chúng ta cương quyết xử lý nghiêm, kể cả hành chính và hình sự, những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng chống dịch. Thái độ dứt khoát như vậy để ngăn chặn dịch Covid-19 hiệu quả, không để dịch lây lan ra cộng đồng" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Chính phủ đặt lòng tin vào các nhà khoa học Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng từ hiệu quả, thành công của công tác chống dịch, thế giới đã biết đến Việt Nam nhiều hơn, thông qua khái niệm rất mới là "ngoại giao y tế". "Ngày 21-1 tới đây đơn vị sản xuất và Trường ĐH Y Hà Nội sẽ thử nghiệm vắc-xin ngừa Covid-19 thứ 2 do Việt Nam nghiên cứu có tên Covivax trên người. Chính phủ đặt lòng tin vào các nhà khoa học, các thầy thuốc. Điều này thể hiện năng lực nghiên cứu, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và cả sự nhanh nhạy, chạy đua với thời gian cũng như sự khát khao, niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong bảo vệ người dân trước đại dịch lịch sử này" - Thủ tướng nhấn mạnh.