Ngàn người vật vạ ở sân bay Tân Sơn Nhất chờ đón Việt kiều

Theo Cảng Hàng không quốc tế TSN, năm 2018, lượng khách tại sân bay vào khoảng 38,4 triệu lượt (đạt 102,6% kế hoạch năm và tăng 6,72% so với năm 2017). Trong khi đó, đợt cao điểm Tết Kỷ Hợi 2019, đơn vị này dự báo lượng khách tiếp tục tăng, với tần suất khai thác của các hãng hàng không phục vụ các chuyến bay trong nước thời gian cao điểm từ ngày 20-1 đến 19-2 (tức từ 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng) tăng từ 8%-10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cao điểm nhất trước Tết dự báo là ngày 2-2 (tức 28 tháng chạp), với khoảng 900 lượt chuyến, tăng 73 chuyến bay so với ngày cao điểm Tết 2018.