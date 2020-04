Ông Tám bị rạch nát đầu và mặt

Chiều nay (25-4), đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an Phú Yên, cho biết hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang lấy lời khai những người liên quan. "Hiện vẫn chưa thực hiện các biện pháp ngăn chặn" – đại tá Dĩnh nói.



Chiều cùng ngày, đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An, cho hay ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Tuy An đã lập biên bản, khám nghiệm hiện trường. "Xác định ban đầu cho thấy đây là người trẻ dùng hung khí đánh người già trên đầu là vùng nguy hiểm, có dấu hiệu của tội giết người nên chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền" – đại tá Sương nói với Người Lao Động.

Lô đất được cho là tranh chấp giữa 2 cha con ông Tám trước đây

Phóng viên Báo Người Lao Động trở lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, nơi ông Đoàn Tám (74 tuổi, ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An) đang điều trị. Sau 5 ngày cấp cứu, các vết thương chi chít trên đầu và mặt ông đã bắt đầu héo, nhưng trông ông vẫn rất mệt mỏi.

Ông Tám kể lại sự việc hôm đó

Ông Tám kể, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 20-4, khi ông nghe con trai trưởng của mình là Đoàn Châu Triệu tiếp tục chửi mình nên bức xúc cầm dao qua nhiều con chỉ cách nhau vài bước chân. "Nó chửi nhiều lần rồi. Nó chửi không còn gì nữa hết đó. Tui tức quá tức. Tôi nghĩ giết nó chứ không để chi hết. Tôi xách cái cây vô nhưng thấy nó với vợ con nó đứng ở ngoài sân nên tôi không thể đánh nó được. Vậy nên tôi nghĩ trong bụng về lấy cái dao giết chết nó chứ không có sống với cha con nó nữa. Vậy nên tôi về lấy dao qua. Lúc đó thằng con nó ở sau chạy tới lấy cây đánh vào cái tay tôi. Vậy là thằng cha thì đánh chọt, còn thằng con thì lấy dao bủa lên đầu tôi thế này đây. Rồi tôi ngất, hết biết thứ gì nữa" – ông Tám vừa nói vừa đưa tay lên đầu.

Ông Tám hiện đang được người con trai út Đoàn Huỳnh Đượng chăm sóc

Ông Tám kể sự việc dẫn đến như vậy sau khi ông mắc căn bệnh hiểm nghèo, nghĩ mình không sống được bao lâu nên định chia cho con trai trưởng 6 lô đất để thờ phụng ông bà, con trai út là Đoàn Huỳnh Đượng 2 lô, 3 người con gái mỗi người 1 lô. Còn lại 1 lô để ông bán chữa bệnh. "Nhưng nó không chịu, đòi thêm 1 lô nữa là 7 nên tôi mới nhờ chính quyền giải quyết. Tòa án giải quyết phần của nó thì nó ở, không lấy thêm 1 lô như nó đòi nên nó bức xúc, chửi bới tôi suốt" – ông Tám nói.

Ông Đoàn Huỳnh Đượng đang nuôi cha tại bệnh viện cho biết sau khi sự việc xảy ra, ông đi về mới phát hiện, vào giải nguy để đưa cha cấp cứu và cũng bị anh ruột Đoàn Châu Triệu đánh.

Nhà ông Tám và con trai trưởng sát vách nhau

Phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến nhà ông Đoàn Châu Triệu ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ - nơi xảy ra sự việc. Tại đây, ông Triệu lại nói hoàn toàn khác. Ông Triệu bảo rằng hôm đó là ngày giỗ của bà nội ông nhưng vì ông và cha cơm không lành, canh không ngọt nên không thể giỗ. "Tôi có khóc và nói với con gái là ông nội của con nghe lời người ta đòi bán đất rồi kiện cáo nên từ cha. Chỉ vậy thôi mà cha tôi mang dao qua. Thấy tôi đang ngủ trên võng, ông đâm tôi, may mà chỉ bị nhẹ ở vai phải. Lúc tôi bò dậy để chạy thì con trai tôi là Đoàn Công Minh (SN 1972) chạy lên lấy đòn gánh đánh vào tay cha tôi cho rớt con dao. Rồi nó bức xúc cầm dao dọa đập lên đầu cha tôi. Chỉ vậy thôi" – ông Triệu nói.

Ông Triệu trao đổi với Báo Người Lao Động

Khi phóng viên Báo Người Lao Động hỏi lại chỉ dọa nhưng sao lại chi chít vết thương trên đầu và mặt ông Tám thì ông Triệu bảo "Chắc nó lỡ mạnh tay".

Ông Triệu phủ nhận những điều cha mình nói

Ông Triệu bảo ông cũng không đòi thêm lô đất nào như cha ông nói. Vì cha ông muốn lấy lại phần đất đã cho ông nên mới đi thưa kiện. Rồi ông Triệu đưa ra phán quyết của TAND huyện Tuy An vào ngày 13-3-2020 xử vụ tranh chấp đất giữa 2 cha con ông. Theo đó, ông Tám là nguyên đơn còn ông Triệu là bị đơn. Tòa quyết định ông Tám được sử dụng trên diện tích 575,5m2 như hiện trạng, còn ông Triệu được sử dụng trên diện tích 837,8m2 như lâu nay ông đã sử dụng. "Sau khi toà quyết định vậy rồi thì thôi chứ tôi có nói qua nói lại gì đâu. Không hiểu sao cha tôi lại bức xúc mang dao qua nhà đâm tôi như vậy" – ông Triệu nói.

Ông Triệu cho rằng cha ông đã đâm vào vai ông khi ông đang nằm ngủ

Để làm rõ những mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất giữa cha con ông Tám và ông Triệu, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với bà Đoàn Thị Đà, là em ruột ông Triệu. Theo bà Đà, mâu thuẫn ban đầu xuất phát từ việc chia đất của cha bà. Theo đó, sau khi ông Tám phát bệnh, ông định chia phần đất mà ông đang sử dụng cho 3 người con gái mỗi người 1 lô. Con trai út là Đoàn Huỳnh Đượng 2 lô để còn chăm sóc cha. Riêng ông Tám cũng 1 lô để bán chữa bệnh. Còn ông Triệu thì ngoài phần đất mà ông đang sử dụng còn được chia thêm 1 lô. "Tuy nhiên lúc này cả nhà tôi không ai đồng ý vì nghĩ để cha dưỡng già. Nhưng rồi sau đó ba tôi đòi lại hết nên anh tôi tức rồi đòi thêm 1 lô mà ba tôi đã hứa trước đây, mới dẫn đến tranh chấp và tòa phải xử đó"

Ông Triệu thuật lại sự việc

Đề cập đến sự việc dẫn đến đổ máu, bà Đà nói: "Chắc ba tôi sai rồi vì ba tôi hành động trước mới xảy ra sự việc vậy, chứ từ ngày tòa chia lại đất thì xong hết rồi, nhà ai nấy ở chứ có chửi gì đâu. Trước đây thì anh tôi có nói nặng lời với ba tôi, nhưng sau khi tòa chia lại, tôi dặn anh tôi rồi, ba có nói gì thì cũng nhịn. Tôi cũng hỏi thăm hàng xóm thì đâu có chửi. Có điều ba tôi hơi nóng nảy vậy thôi"

Phán quyết của tòa trong vụ tranh chấp đất giữa 2 cha con ông Tám

Như Báo Người Lao Động đưa tin, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết chiều 25-4 đã tiếp nhận bệnh nhân Đoàn Tám trong tình trạng chảy nhiều máu vùng da mặt, đầu. Bệnh viện xác định trên phần mặt và sọ đầu của bệnh nhân có 17 vết thương và 1 vết thương cẳng tay trái.