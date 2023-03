Chiều 8-3, tin từ UBND xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định trên địa bàn xã vừa phát hiện vụ việc một người phụ nữ nghi sát hại 2 con gái nhỏ của mình ở khu vực sông Ninh Cơ.



Mặc dù người dân đã phát hiện tới ứng cứu nhưng đã quá muộn

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 8-3, khi đó người dân xã Nghĩa Sơn phát hiện một người phụ nữ đang có hành vi dìm 2 bé gái xuống sông Ninh Cơ.

Nhiều người đã chạy tới ứng cứu, đưa 2 cháu nhỏ tới cơ sở y tế cấp cứu, nhưng cả 2 đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Sơn cùng chính quyền địa phương đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở. Bước đầu, người phụ nữ khai nhận quê ở xã Trực Thái (huyện Trực Ninh), 2 bé gái bị dìm chết là con của người này, mới 2 và 5 tuổi.

Sau khi ghi nhận thông tin ban đầu, người phụ nữ này đã được Công an huyện Nghĩa Hưng ban giao cho Công an huyện Trực Ninh và Công an tỉnh Nam Định xác minh, làm rõ nguyên nhân, động cơ của người mẹ này.