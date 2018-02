Nghi phạm thảm sát 5 người trong gia đình khai do tư thù

16/02/2018 17:47

Ngày 16-2 (mùng 1 Tết) – Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động Công an quận Bình Tân đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".



Hiện trường vụ thảm sát 5 người trong gia đình ở quận Bình Tân

Đến chiều cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP HCM và Công an quận Bình Tân tiến hành lấy lời khai nghi can gây án để phục vụ quá trình điều tra.



"Bước đầu, đối tượng khai gây ra vụ thảm sát do mâu thuẫn với vợ nạn nhân và muốn cướp tài sản để trốn tránh tội ác", đại tá Quang thông tin.



Nghi phạm Nguyễn Hữu Tình

Theo đó, đối tượng Tình được ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, ngụ tại hẻm 131, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) nhận vào làm việc tại xưởng inox của gia đình khoảng 2 tháng nay. Thời gian làm việc tại đây, Tình xảy ra mâu thuẫn với vợ ông Chinh là bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên). Có thể do những mâu thuẫn trong công việc, Tình đã gây ra vụ thảm sát rồi tạo hiện trường cướp tài sản để trốn tránh tội ác.



Theo thông tin độc quyền từ Báo Người Lao Động, Nguyễn Hữu Tình khai rằng do thường xuyên bị bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, chủ nhà) đánh đập nên Tình đem lòng thù hận.

Ngày 12-2 (nhằm ngày 27 Tết) gia đình bà Hồng tổ chức tất niên cho các công nhân thì Tình xin ngủ lại qua đêm. Nửa đêm, khi gia đình bà Hồng đã an giấc thì Tình thủ sẵn dao bấm đã chuẩn bị trước đó ra tay sát hại từng người một.

Do một trong số các nạn nhân chống cự nên Tình tiếp tục xuống bếp lấy thêm một con dao tiếp tục ra tay tàn độc. Trong lúc ra tay với các nạn nhân, Tình bị thương ở tay.

Do vết thương chảy nhiều máu nên kẻ thủ ác sang Bệnh viện Quân y 175 TP HCM băng bó vết thương sau đó trốn về huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) ẩn náu.

Khi Tình đang lẩn trốn tại Long An thì bị các trinh sát ập đến tra tay vào còng. Theo thông tin ban đầu, gia đình bà Hồng bị mất một số tài sản.



Xác định đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, công an phường đã cấp báo Công an quận Bình Tân và phòng nghiệp vụ Công an TP HCM. Ngay trong đêm, Bộ Công an cũng cử điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp với Công an TP khám nghiệm hiện trường phục vụ quá trình điều tra.



Khi công an phá lớp cửa bên ngoài vào trong thì bị con chó béc-giê hung dữ của chú nhà chống trả dữ dội. Công an phải dùng biện pháp khống chế con chó béc-giê để vào bên trong căn nhà.

Vừa bước vào bên trong, công an phát hiện bà Hồng nằm gục ở cửa ra vào, trên người có nhiều vết thương. Riêng Chinh cùng 3 người con nằm gục chết ở 3 phòng ngủ khác nhau, khắp người dính đầy máu.



Tin - ảnh: SỸ HƯNG