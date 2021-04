Ngày 5-4, ông Võ Hiếu Hậu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) - cho biết đã giao cho một cán bộ ở xã này chăm sóc hộ bé gái khoảng 3 tuổi do ông Nguyễn Minh Vũ (SN 1985; ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) bỏ lại trong quán cà phê tại địa phương.



Cha con ông Vũ khi vừa đến quán cà phê của bà Lệ

Thông tin ban đầu, vào ngày 3-4, trong lúc đi đường, anh Phạm Thanh Sơn (chưa rõ địa chỉ) phát hiện ông Vũ đang ôm bé gái khoảng 3 tuổi với ý định nhảy xuống cầu Cây Dương (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) để tự tử. Sau khi được anh Sơn cùng người dân thuyết phục thì ông này mới chịu về trụ sở Công an xã Bình Mỹ làm việc.

Tại đây, anh Sơn tặng 500.000 đồng và đưa ông Vũ cùng con gái lên xe khách về nhà. Thế nhưng, ông này lại nhờ anh Sơn chở bằng xe máy đến khu vực đình thần Bình Long để bỏ lại con gái ở đây. Thấy sự việc bất thường nên anh Sơn ngỏ lời xin nhận bé gái về làm con nuôi và sẽ cho ông Vũ số tiền 5 triệu đồng nhưng ông không chịu.

Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, bà La Hồng Lệ (chủ quán cà phê tại khu vực ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức) bất ngờ phát hiện cha con ông Vũ trong quán của mình. Khoảng 30 phút sau, bà Lệ quay lại nhìn thì chỉ thấy bé gái đang nằm ngủ say trên võng. Thấy vậy, bà Lệ nhờ người cháu chạy xe máy đuổi theo tìm người đàn ông lạ mặt nhưng không kịp nên trình báo với Công an xã Mỹ Đức.

Bé gái xinh xắn và rất ngoan sau khi được cán bộ xã Mỹ Đức chăm sóc tại nhà riêng nên nhiều người ngỏ ý muốn xin về làm con nuôi

"Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Mỹ Đức chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc và giao cho một cán bộ xã chăm sóc bé gái. Ông này có biểu hiệu bị bệnh tâm thần nên mới có những hành động bất thường như thế. Hiện nay, có nhiều người muốn xin bé gái này về làm con nuôi nên chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ UBND huyện để đảm bảo về mặt pháp lý"- ông Hậu khẳng định.