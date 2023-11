Ngày 5-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.



Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối các điểm cầu trong cả nước

50 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người

Hội nghị kết nối TP Hà Nội với 62 UBND tỉnh, thành phố và hơn 700 điểm cầu tại UBND các quận, huyện trong cả nước.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy, làm chết 134 người, bị thương 101 người. Có 50 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, đặc biệt là vụ ngày 12-9 tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội làm chết 56 người… Về tài sản, thiệt hại ước tính sơ bộ thành tiền gần 230 tỉ đồng và 207 ha rừng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, toàn quốc hiện có 3.732 chung cư, 192.860 nhà trọ, 1.585 nhà ở nhiều căn hộ và 99.707 nhà ở kết hợp kinh doanh hàng nguy hiểm cháy, nổ. Lực lượng chức năng đã tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở, qua đó xử lý vi phạm 228 nhà chung cư; 8.799 nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ; 1.067 nhà ở kết hợp kinh doanh hàng nguy hiểm cháy, nổ.

Nhận diện nguyên nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, cơ quan chức năng và địa phương thực hiện tốt công tác PCCC. Đặc biệt, đã hạn chế được thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn, trực tiếp cứu được gần 900 người; bảo vệ tài sản trị giá hàng ngàn tỉ đồng và cứu được tài sản trị giá gần 270 tỉ đồng trong các vụ cháy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng đánh giá một số quy định của pháp luật về PCCC chưa theo kịp sự phát triển của xã hội. Ngoài ra, một số cơ sở hạ tầng được xây dựng lâu năm, nhiều công trình cũ, xuống cấp; nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, đối với công tác PCCC còn hạn chế, thậm chí buông lỏng quản lý. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC, trật tự xây dựng chưa nghiêm; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng chây ì, kéo dài không khắc phục vi phạm.

"Vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình đã bộc lộ nhiều sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong quản lý nhà nước về PCCC và trật tự xây dựng" - Thủ tướng phê bình.

Từ thực tế trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

"Thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những tồn tại có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm" - Thủ tướng chỉ đạo.

Đại diện Bộ Công an thông tin tại hội nghị. Ảnh: NHẬT BẮC

Kiểm tra công khai, thực chất

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục tổng rà soát các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ. Trong đó, phải phân loại, đánh giá cụ thể từng nhóm tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng, PCCC, điện lực để có giải pháp phù hợp. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp về PCCC.

"Không hợp pháp hóa cho sai phạm nhưng phải có giải pháp tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp" - Thủ tướng lưu ý.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ với yêu cầu chung về thiết kế trước ngày 31-12. Cùng với đó, tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng; tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm và xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính được giao tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư công bảo đảm cho công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Nghị định 54/2019, trong đó sửa đổi quy định về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, hoàn thành trong năm 2023.

Bộ Công an chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình, quy chế thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; quản lý, kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ trên tinh thần nghiêm minh, công khai, minh bạch, bảo đảm thực chất, không hình thức.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC; đánh giá, phân loại, đưa ra giải pháp trước mắt và lâu dài bảo đảm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra (hoàn thành trong tháng 12-2023).

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người dân. Từ đó, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, vẫn còn một bộ phận người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của PCCC. Đây là một hạn chế cần sớm được khắc phục.