Do ảnh hưởng do dịch Covid-19 và một số lý do khách quan khiến tiến độ thi công cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm bị lỡ hẹn dịp Tết nguyên đán 2022. Tuy nhiên, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành và đang chờ ngày thông xe.