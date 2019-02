Chuyên xa "Quái thú" của Tổng thống Donald Trump chạy về Hà Nội

23/02/2019 09:33

Khoảng 8 giờ sáng nay 23-2, một chiếc máy bay vận tải hạng nặng "ngựa thồ" Boeing C-17 Globemaster III của Không lực Mỹ đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).



Sáng nay, tại Hà Nội, thời tiết lạnh, có mưa phùn nhẹ.

Máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III của Không lực Mỹ đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) - Ảnh: Diệp Châu

Sau khi máy bay hạ cánh, 2 chiếc chuyên xa có biệt danh Quái thú của tổng thống Mỹ đã được đưa ra khỏi bụng máy bay. Ngoài ra, 2 chiếc xe hộ tống cũng đã được mang đến.

Tuy ông đã có những chiếc xe mới, dàn xe "Quái thú" đem đến Việt Nam lần này vẫn là xe cũ, tương tự những chiếc ông dùng trong chuyến thăm Hà Nội cuối năm 2017 để dự APEC và thăm chính thức.

Sau đó, 2 chiếc "Quái thú" rời Nội Bài cùng đoàn xe hộ tống để di chuyển về trung tâm Hà Nội. Đoàn xe qua cầu Nhật Tân, chạy trên đường Võ Chí Công.



Hai chiếc Cadillac One giống hệt nhau chạy nối đuôi trong khi xe cảnh sát Việt Nam dẫn đường và dàn xe hộ tống chạy phía sau.



Cả đoàn di chuyển nhanh về khách sạn JW Marriott, dừng một thời gian ngắn rồi một số xe chạy ra một trạm xăng ở Lê Văn Lương để tiếp xăng.



Chiếc xe trong đoàn xe phục vụ Tổng thống Mỹ chạy trên đường Võ Chí Công - Ảnh: Hữu Thắng

Hình ảnh hai chiếc xe Cadillac One chạy về khách sạn JW Marriott:

Hai chiếc Cadillac One giống hệt nhau sẽ chạy nối đuôi khi Tổng thống Mỹ trên đường và việc tổng thống ngồi trong chiếc xe nào không được tiết lộ.

Đây là những chiếc xe bọc thép chuyên dụng Cadillac One có biệt danh The Beast (Quái thú) được chuyên sử dụng phục vụ các Tổng thống Mỹ. Ngoài tên chính thức là “Presidential state car”, chiếc xe chở tổng thống này còn có một số biệt danh khác như: First Car, Cadillac One. Cũng tương tự, chuyên cơ và trực thăng là phương tiện di chuyển chính thức của Tổng thống Mỹ được gọi là Air Force One hay Marine One.

Trước đó, đã có nhiều chuyến Boeing C-17 Globemaster III chở theo phương tiện, đồ dùng và một chiếc trực thăng phục vụ đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều đã hạ cánh xuống Nội Bài trong những ngày qua. Trong đó, chiếc trực thăng Marine One (VH-60N) đã được máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 đưa đến sân bay Nội Bài đầu giờ chiều 20-2. Chiếc máy bay được tháo rời cánh để tiện trong quá trình vận chuyển.

Ảnh: Diệp Châu

Trong ngày hôm qua 22-2, một chiếc vận tải cơ C-130 Hercules và 2 chiếc C-17 đã đáp xuống Nội Bài chở theo nhiều hàng hóa, trang thiết bị y tế, xe tiếp liệu... phục vụ đoàn Tổng thống Mỹ.

Trong chuyến công du đến Việt Nam lần trước vào tháng 11-2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng chiếc "Quái thú" của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Tuy nhiên, hiện nay Tổng thống Trump đã có mẫu limousine The Beast mới, sở hữu những công nghệ hàng đầu và thông số kỹ thuật mạnh mẽ. Mỗi chiếc The Beast 2.0 có giá 1,5 triệu USD, tương đương 35 tỉ đồng. Dự án xe hộ vệ Tổng thống Donald Trump tiêu tốn 15,8 triệu USD



"Quái vật" mới nặng 7 tấn, tương đương loài voi châu Phi. Trên xe trang bị tủ lạnh chứa máu dự phòng trùng với nhóm máu của tổng thống, phòng trường hợp cần truyền máu khẩn cấp, 12 lon nước ngọt hoặc trà để phục vụ tổng thống mỗi ngày.

The Beast 2.0 hiện đại và an toàn hơn tiền nhiệm The Beast thế hệ đầu. Ảnh: Newsweek

Cadillac The Beast mới được bọc thép, nhôm và gốm sứ, sử dụng khung gầm của mẫu bán tải hạng nặng Chevrolet Kodiak. Lốp xe kích thước lớn có thể di chuyển ngay cả khi bị thủng.

Các tấm thân xe dày ít nhất 8 inch, cửa sổ và cửa ra vào dày 5 inch và nặng như cửa máy bay Boeing 757. Mẫu xe này còn chống được các cuộc tấn công sinh-hóa học, trang bị hệ thống hỗ trợ tầm nhìn ban đêm. Đặc biệt xe còn có thể phóng hơi cay hoặc khói mù để ngăn cản xe truy đuổi.

Người lạ sẽ không thể mở cửa xe bởi tay nắm cửa có chức năng phóng điện. Cadillac The Beast bản mới còn sử dụng hệ thống liên lạc bảo mật, tổng thống Mỹ có thể ra lệnh phóng tên lửa hạt nhân ngay từ trên xe.

Thông thường trong những chuyến công du của Tổng thống Mỹ, sẽ có 2 chiếc The Beast giống hệt nhau - Ảnh: Newsweek

The Beast mới là hậu bối của chiếc limousine The Beast, ra đời năm 2009 và được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sử dụng.

Chiếc máy bay vận tải Globemaster C-17 sẽ đưa The Beast mới cùng chiếc SUV Chevrolet Suburban bọc thép đến tất cả địa điểm mà ông Donald Trump đặt chân đến.

D. Ngọc - H.Thanh. Ảnh: Hữu Thắng