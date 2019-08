Chiều 6-8, Công an quận 1, TP HCM xác nhận người chạy xích lô "chặt chém" du khách nước ngoài 2,9 triệu đồng một cuốc xích lô 5 phút đã ra trình diện tại trụ sở Công an phường Bến Nghé (quận 1). Người này được xác định là ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ quận 4).

"Hiện chúng tôi đang lấy lời khai cụ thể để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định", đại diện Công an quận 1 nói.

Trước đó, ngày 3-8, cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, du khách Nhật Bản) đến TP HCM du lịch và thăm người con trai có gia đình tại đây. Sau khi đi cuốc xích lô 5 phút, cụ bị người đàn ông chạy xích lô lấy 2,9 triệu đồng. Dù vậy, cụ không trách móc người này mà xem đây như một bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Theo Công an quận 1, dù cụ Oki Toshiyuki không trình báo nhưng vì trách nhiệm nên công an đã vào cuộc xác minh làm rõ. Khi công an đang điều tra thì ông Dũng đã ra trình diện và khai nhận hành vi.

Ông Dũng khai sáng 3-8, đang đạp xích lô tại công trường Mê Linh (quận 1) thì thấy cụ Oki Toshiyuki đón xích lô về khách sạn Riverside (Tôn Đức Thắng, quận 1).

Khi về khách sạn, ông Dũng lấy tiền công 500.000 đồng rồi xin thêm. Thấy cụ Oki Toshiyuki già yếu, mở ví chậm chạp nên ông Dũng thò tay lấy thêm 2,4 triệu đồng rồi nhanh chóng đạp xích lô rời đi nơi khác.