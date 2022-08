Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" được Bộ Công an khánh thành ngày 17-7 nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2022). Đây là tác phẩm điêu khắc thể hiện hình tượng chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH); là biểu tượng của sự dũng cảm, hi sinh vượt qua khó khăn, gian khổ trong cuộc chiến chống "giặc lửa", bảo vệ tài sản của nhân dân.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin trước đó, vụ cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy vào ngày 1-8 vừa qua đã khiến 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC thuộc đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Cầu Giấy hi sinh, gồm: Trung tá Đặng Anh Quân (SN 1977; Đội trưởng), Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998; cán bộ), Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003; chiến sĩ nghĩa vụ).



Để tri ân những chiến sĩ đã hi sinh quên mình để bảo vệ người dân, nhiều người dân Thủ đô đã mang hoa đến đặt tại tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ. Dưới đây là một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Rất đông người dân Thủ đô đã tranh thủ thời gian, gác lại công việc để đến tượng đài dâng lên những bó hoa tươi, để tri ân và tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã ngã xuống vì nhân dân

Sự hi sinh quên mình để dập lửa cứu người của 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC ngày 1-8 đã khiến người dân không khỏi xót thương, luyến tiếc.

Người dân xúc động đặt hoa dưới chân tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" để tưởng nhớ những chiến sĩ vì dân quên mình

Bà Tô Thị Kim Oanh (ở Hà Nội) bày tỏ mỗi ngày, bà đều đi làm trên con đường này nên sau khi biết được thông tin trên báo đã đến đây để dâng lên các anh bó hoa tỏ lòng thành kính, mong các anh yên nghỉ

"Các anh còn đang ở độ tuổi rất trẻ, có người còn gia đình, khi sự việc xảy ra các anh đã hi sinh vì người dân, điều đó rất đáng khâm phục và cảm động. Tôi cũng thương những người mẹ mất con, gia đình mất người thân. Các anh là những người mãi luôn được người dân kính trọng"- bà Kim Oanh xúc động chia sẻ