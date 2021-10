Người dân miền Tây bắt đầu quay trở lại TP HCM làm việc

Theo ghi nhận của phóng viên Người Lao Động, khoảng 20 giờ ngày 10-10, tại chốt kiểm soát của Trạm CSGT thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh trên QL1A, đoạn giáp ranh với địa bàn huyện Long An, lượng xe vào TP HCM đông hơn so với những ngày trước. Đa phần là những lao động quay trở lại TP HCM làm việc.

Lực lượng trực chốt kiểm tra người dân ra vào thành phố xuyên đêm

Để qua được chốt kiểm soát, người lưu thông bắt buộc phải xuất trình được giấy test Covid-19 âm tính, phiếu đã tiêm ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng. Sau khi có đầy đủ giấy tờ cần thiết, người dân sẽ di chuyển qua khi vực khai báo di chuyển nội địa. Trường hợp người dân không có smartphone có thể khai báo trực tiếp bằng giấy tại chốt.

CSGT xịt khử khuẩn cho người dân qua chốt

Anh Trần Đình Thu vừa có chuyến công tác đột xuất ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Anh Thu cho biết đây là lần đầu tiên anh Thu ra khỏi địa phận TP HCM sau nhiều tháng ở nhà chống dịch. "Ban đầu mình cũng hơi lo lắng sợ đi về Long An rồi không thể quay vào TP HCM được, nhưng giờ qua chốt được rồi thấy rất an tâm, chỉ cần có đầy đủ giấy tờ và chấp hành đầy đủ yêu cầu là được"- Anh Thu chia sẻ.

CSGT hướng dẫn người dân khai báo di chuyển nội địa

Khi hay tin TP HCM bước vào giai đoạn "bình thường mới", nhiều ngành nghề đã được phép hoạt động trở lại, người lao động ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại TP HCM tham gia sản xuất. Chị Dương Hoàng Phương Vy (quê Long An), cho biết mình rất vui mừng khi nhận được thông báo làm việc trở lại. Do muốn cùng gia đình ăn bữa cơm tối trước khi xa nhà nên mới xuất phát trễ. "Hi vọng tình hình dịch ổn định để cuối tuần tôi có thể chạy xe về thăm gia đình mình"- Chị Phương Vy bày tỏ.

Trong quá trình khai báo luôn đảm bảo khoảng cách

Theo cán bộ trực chốt cho biết khoảng thời gian người dân quay trở vào TP HCM đông nhất là tấm 18 giờ đến 20 giờ tối. Những ngày gần đây lượng xe bắt đầu đông dần nhất, nhất là những ngày cuối tuần. Ngoài người lao động thì còn có nhiều trường hợp vào TP HCM để khám bệnh.

Chiếc xe lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê vào TP HCM

Tại chốt kiểm soát có khoảng 15 cán bộ tham gia hoạt động kiểm soát, vì vậy quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho người dân. Những trường hợp có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi sẽ được ưu tiên di chuyển trước.



Khu vực kiểm tra di chuyển nội địa của các tài xế ô tô, xe tải

Để tránh mất nhiều thời gian, người dân có thể tải ứng dụng và khai báo di chuyển nội địa trước tại nhà. Những trường hợp có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi sẽ được ưu tiên di chuyển trước.