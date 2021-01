Ngày 6-1, ông Lê Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa có 1 công dân trở về địa phương từ nước ngoài nhưng không khai báo y tế.



Người này được xác định là ông N.G.T. (SN 1969; ngụ xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa). "Ngay khi phát hiện sự việc đơn vị đã đưa ông T. đi cách ly tập trung, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đến ngày 6-1, sức khỏe ông T. bình thường. Mẫu xét nghiệm đã lấy đưa đi phân tích nhưng chưa có kết quả" - ông Hùng thông tin.

Lực lượng biên phòng tỉnh Thanh Hóa kiểm soát người ra vào địa bàn khu vực biên giới huyện Quan Sơn (Thanh Hóa)

Theo Công an xã Thiệu Khánh, ông T. trở về địa phương sáng ngày 5-1, ông T. nhập cảnh trái phép từ Lào về quê nhà (xã Thiệu Khánh). Sau khi về nhà, ông T. đã không khai báo y tế, không đi cách ly tập trung theo quy định. Công an viên thôn nơi ông T. sinh sống đã phát hiện và báo cho Công an xã Thiệu Khánh và UBND xã Thiệu Khánh để có biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng với Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa đã đến gia đình yêu cầu và đưa ông T. đến trung tâm cách ly tập trung của TP Thanh Hóa để cách ly, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2021 có nhiều diễn biến phức tạp, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch.

Trong đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBND cấp huyện kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, nhất là qua các đường mòn, lối mở; duy trì nghiêm hoạt động của các trạm kiểm soát khu vực biên giới, cảng biển.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa còn yêu cầu từ ngày 10-1 sẽ thực hiện tạm dừng tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung người từ nước ngoài trở về, để đảm bảo an toàn cho người dân, chống dịch bệnh xâm nhập dịp cuối năm.