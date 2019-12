Cầu Bến Thủy, nơi anh T. nhảy xuống sông Lam tự tử

Chiều ngày 12-12, lực lượng chức năng cùng người thân đang tích cực tìm kiếm tung tích anh Ph.Th.T. (SN 1984, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), người được xác định nhảy từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều người thấy anh T. đi xe máy ra giữa cầu Bến Thủy (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh). Khi đi ra giữa cầu Bến Thủy, anh T. dừng xe rồi bất ngờ trèo qua lan can nhảy xuống sông Lam tự tử trước sự bàng hoàng của nhiều người đi đường. Do sự việc diễn ra quá nhanh và đột ngột nên người đi đường không ai kịp can ngăn.

Được biết, anh T. đã có gia đình và có 2 con nhỏ, mới đây anh T. vừa ly hôn vợ.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng cùng người thân tìm kiếm tung tích của anh T..