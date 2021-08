Trong 2 ngày 14 và 15-8, tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trong nội thành TP HCM bắt đầu kiểm tra việc di chuyển của công dân bằng mã QR qua hệ thống do Bộ Công an xây dựng tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Tuy nhiên, tại các chốt kiểm soát dịch nói trên đã xảy ra ùn tắc cục bộ, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ khai báo để qua chốt.



Người dân qua chốt kiểm soát trên đường Điện Biên Phủ (quận 1, TP HCM) phải dừng lại để khai báo y tế - Ảnh: Ngọc Lý

Ngày 15-8, trao đổi với báo chí, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cho biết một phần nguyên nhân ùn tắc tại các chốt do hệ thống phần mềm mới đi vào hoạt động. Do đó, người dân chưa biết hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể, chi tiết nên chưa chủ động khai báo trước khi đi qua trạm kiểm soát.

Để khắc phục tình trạng ùn tắc nêu trên, đại diện C06 khuyến cáo người dân nên khai báo di chuyển nội địa tại nhà trước khi lưu thông. Công dân cần truy cập website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn rồi điền các thủ tục. Sau khi hoàn tất tờ khai và gửi thông tin, hệ thống sẽ cấp mã QR có giá trị sử dụng trong 3 ngày. Nhờ đó, thủ tục quét mã tại chốt sẽ không mất nhiều thời gian, tránh được ùn tắc.

Trước ý kiến cho rằng việc kê khai hệ thống di chuyển nội địa có quá nhiều trường thông tin, đại diện C06 cho biết sắp tới, C06 sẽ liên thông một số trường thông tin để phục vụ việc khai báo và sử dụng mã OTP để lấy các thông tin này. Còn việc kê khai nhiều trường thông tin nhằm kiểm soát công dân vùng dịch, hỗ trợ truy vết F0, F1 nhanh chóng, chính xác.

Lãnh đạo C06 khẳng định người dân có thể khai báo y tế qua các phần mềm khác nhau. Tuy nhiên, lực lượng chức năng khuyến khích khai qua website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Hệ thống của Bộ Công an đảm bảo tính bảo mật, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và căn cước công dân nên có độ chính xác cao. Ngoài ra, ứng dụng khai báo di chuyển nội địa của Bộ Công an đã bao gồm một số trường dữ liệu của các phần mềm khác, bổ sung dữ liệu khai báo về cư trú, nơi đi và đến cũng như phương tiện di chuyển.

"Hệ thống này giúp quá trình truy vết F0, F1 được nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời hỗ trợ quản lý công dân vùng dịch tốt hơn"- đại diện C06 khẳng định.

Hiện, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an phối hợp trong việc chia sẻ dữ liệu dùng chung trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Công an và Bộ Y tế đang thống nhất một biểu mẫu tờ khai y tế, thời gian tới sẽ sử dụng một mẫu khai báo để tạo mã QR thống nhất, tạo thuận lợi nhất cho người dân. Sắp tới, C06 sẽ ra phần mềm với nhiều cải tiến hơn để đáp ứng được với yêu cầu thực tế.