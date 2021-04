Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vào ngày 26-4, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn từ điểm cuối tiếp giáp với Quốc lộ 2 (Campuchia) thuộc khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) đến TP Long Xuyên của tỉnh An Giang, vẫn còn chủ quan vì không thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế về việc thực hiện đeo khẩu trang.

Nhiều người dân ở địa phương giáp vùng biên không đeo khẩu trang hoặc đeo cho có khi ra đường

Tại đoạn Quốc lộ 91 qua địa phận huyện Châu Phú, nhiều người dân địa phương và khách phương xa không hề đeo hoặc đeo khẩu trang cho có. Thậm chí có người còn kéo chiếc khẩu trang xuống tận cằm vì theo họ là để dễ thở.

Cũng tại đây, chúng tôi còn phát hiện một số cán bộ cũng vô tư không đeo khẩu trang khi ra đường. Điều đáng nói hơn, những nhóm đối tượng dễ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng nhất là những người hành nghề chạy xe ôm chở khách nhưng cũng không đeo khẩu trang.

Mặc cho lực lượng biên phòng đang ngày đêm vất vả kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua biên giới

Riêng tại khu vực cầu Phú Dật, thuộc xã Bình Long (huyện Châu Phú), thi thoảng chúng tôi lại phát hiện nhóm người lên tận các vùng biên giới của tỉnh An Giang và Đồng Tháp để thu gom chuột từ Campuchia về cũng không hề đeo khẩu trang. Một số người khác chuyên làm nghề vận chuyển thuê cá giống từ khu vực biên giới An Giang về các tỉnh như Đồng Tháp, TP Cần Thơ cũng không thực hiện biện pháp an toàn nào về phòng ngừa dịch Covid-19.