Những ngày này, dọc tuyến biên giới giáp Campuchia thuộc địa bàn các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An,… đâu đâu cũng nhìn thấy chốt phòng chống dịch Covid-19. Ở đó, các chiến sĩ thay phiên nhau canh trực, kiểm soát mọi ngả đường để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.



Tăng cường lực lượng cho các điểm nóng

Trên tuyến biên giới An Giang dài khoảng 100 km, khu vực Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú) do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình quản lý đang là điểm nóng về tình hình nhập cảnh trái phép. Do trên đoạn biên giới qua cửa khẩu này tiếp giáp với sông nên người dân sống ven hai bờ sông có thể qua lại bất cứ lúc nào. Trong khi đó, bên kia biên giới có nhiều khách sạn sòng bạc (casino), thu hút đông người chơi, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu những người này cố tình trốn sang Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Hoài Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, cho biết đơn vị quản lý hơn 15 km đường biên giới qua 2 xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình của huyện An Phú. Hiện đơn vị đã thiết lập 20 tổ, chốt dọc trên tuyến biên giới để vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép và buôn lậu. "Do đặc thù địa phương có đường biên giới trên sông nên công việc tuần tra, kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn, tàu bè đậu san sát nhau che khuất tầm nhìn. Riêng khoảng hơn 4 km trên đường bộ thì nhà dân và vườn cây ăn trái được trồng dày đặc cũng tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng đêm tối nhập cảnh trái phép hoặc lẩn trốn. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi phải túc trực tuần tra ngày đêm, kiểm soát chặt chẽ tàu bè qua lại, cũng như siết chặt các đường mòn lối mở để không cho bất cứ ai qua lại biên giới trái phép" - thượng tá Linh nói.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình cùng với dân quân địa phương tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới Ảnh: THỐT NỐT

Tiếp chúng tôi ở khu vực biên giới của thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang), thượng tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, cho biết đồn này quản lý tuyến biên giới trên 2,2 km, trong đó có khoảng 700 m là đường sông. Trên tuyến này, tại khu vực cột mốc đại 241 có 68 hộ dân đang sinh sống, nếu không canh phòng cẩn thận, việc người dân, các đối tượng trốn nhập cảnh sẽ qua lại rất dễ dàng. Do đó, từ 10 chốt cố định thì nay trên toàn tuyến tăng lên 13 chốt, cùng với 4 tổ làm công tác kiểm soát lưu động trên sông.

Cũng theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, đơn vị vừa được tăng cường trên 30 chiến sĩ biên phòng từ các tỉnh, thành Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Phú Yên, Hải Phòng. Với quân số vừa được tăng cường thì đơn vị có hơn 90 chiến sĩ cùng với khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an, dân quân tham gia tại các chốt.

Không chủ quan, lơ là

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, trong tuần qua, đơn vị đã phát hiện 12 trường hợp nhập cảnh trái phép, 17 trường hợp nhập cảnh không đúng thủ tục. Ngoài xử lý vi phạm hành chính, những trường hợp này bị đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, khẳng định tỉnh tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, siết chặt kiểm soát, quản lý khu vực biên giới, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong lúc tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập từ khu vực biên giới rất cao.

Những ngày qua, lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ngăn chặn hàng chục vụ xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển, đưa đi cách ly hàng trăm đối tượng, khởi tố và bắt tạm giam nhiều đối tượng cầm đầu. Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép đều thừa nhận do dịch Covid-19 ở Campuchia bùng phát nên tìm cách về nước để trốn dịch.

Thượng tá Sử Vinh Thông, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (TP Phú Quốc), nhấn mạnh quyết tâm kiểm soát tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Ban chỉ huy thường xuyên khảo sát những vị trí xung yếu, tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24, động viên lực lượng tuần tra để các chiến sĩ đề cao cảnh giác, nhất là vào thời điểm ban đêm… Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn TP xử lý triệt để các đối tượng nghi vấn khi xuất nhập cảnh trái phép vào TP Phú Quốc.

Trước tình hình nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập nước ta, UBND TP Phú Quốc chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn TP phối hợp với lực lượng công an, bộ đội, biên phòng tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Người dân khi phát hiện đối tượng khả nghi nhập cảnh vào Phú Quốc thì báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, đưa đi cách ly, tránh lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng, nhất là dịp lễ 30-4 và 1-5 tới.

33.000 hộ dân cam kết Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng An Giang, cho biết hiện nay tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp nên nhiều Việt kiều Campuchia tìm cách quay trở lại Việt Nam. Do đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xem công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách hàng đầu. Mấu chốt của việc ngăn chặn dịch bệnh không xâm nhập qua biên giới chính là phát hiện, ngăn chặn, phòng chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Ngoài việc không nên tiếp tay, đưa đón người ở Campuchia hoặc người từ vùng dịch trở về bất hợp pháp, người dân vùng biên cũng không nên tự ý qua lại biên giới khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Hiện đã có hơn 33.000 hộ dân sống dọc tuyến biên giới trên toàn tỉnh đã ký cam kết về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, cũng như không vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm.

