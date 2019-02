Người nhà Việt kiều bị tạt a xít ở Quảng Ngãi nói gì?

15/02/2019 18:58

Ngày 15-2, thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết hiện Công an huyện Bình Sơn đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi mở rộng điều tra, sớm tìm ra hung thủ vụ tạt a xít, cắt gân chân một Việt kiều về quê ăn Tết xảy ra đêm 9-2.



Theo ông Náo, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu chất lỏng màu trắng (nghi là a xít) gửi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phân tích. Tuy nhiên, do khu vực này rất vắng vẻ, đêm tối, lại không có camera an ninh nên rất khó xác định đối tượng gây án. "Chúng tôi đang tập trung lực lượng, khẩn cấp truy tìm hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng này", ông Náo nói.

Anh Nghiêm bị bỏng nặng sau khi bị tạt a xít - Ảnh: T.Trực

Chiều 15-2, ông Võ Duy Linh (ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - cha ruột nạn nhân Võ Duy Nghiêm) cho biết đến trưa 15-2, hiện Nghiêm vẫn đang trên đường bay sang Canada điều trị vết bỏng bằng chuyên cơ riêng do phía công ty bảo hiểm nơi Nghiêm cư trú chi trả. "Vụ việc như thế nào cứ để cơ quan điều tra họ làm, còn xung quanh có rất nhiều lời ra tiếng vào, thật sự khiến gia đình tôi rối bời", ông Linh nói.

Vết cắt khá sâu dưới khớp gối của anh Nghiêm - Ảnh: T.Trực

Cũng theo ông Võ Duy Linh, Nghiêm là con trai thứ 2 của ông trong gia đình. Năm 2013, sau khi học cấp 3 xong, Nghiêm được anh trai Võ Duy Hoàng bảo lãnh sang Canada theo diện xuất khẩu lao động. Cùng đi có ông Võ Duy Linh và vợ. Ban đầu Nghiêm làm thêm tại một tiệm nail do anh ruột của mình mở tại TP Vancouver, Canada. Sau đó, Nghiêm có quan hệ yêu đương với Nguyễn Thị Ngọc Trâm (quê gốc Sóc Trăng, quốc tịch Canada). Sau đó, cả hai rủ nhau tới một vùng khác làm ăn và đến năm 2018, họ quyết định quay trở về thành phố Vancouver mở một tiệm nail khác.

Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: G.Bảo

"Trước khi quen biết Nghiêm, Trâm cũng có một lần về Bình Sơn cùng Hoàng (anh ruột Nghiêm)", ông Linh thông tin.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Võ Duy Hoàng đã xuất cảnh sang Canada. Còn Nghiêm và bạn gái cùng theo chuyên cơ do đơn vị bảo hiểm chi trả bay sang Canada điều trị vào rạng sáng 15-2.

Như Báo Người Lao Động thông tin, đêm 9-2, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - định cư tại Canada) cùng bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm bị 2 đối tượng bịt mặt tạt a xít vào người, cắt gân chân...





T.Trực