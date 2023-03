Khoảng 13 giờ 25 phút ngày 6-3, một số người dân nghe tiếng động mạnh phía trước sảnh khu điều trị của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nên ra xem thì phát hiện một phụ nữ rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.



Bà C. được phát hiện rơi từ tầng 5 xuống đất tử vong

Nạn nhân sau đó được xác định là bà Đ.T.C. (60 tuổi, trú phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn), là bệnh nhân bị tai biến, đang được điều trị tại bệnh viện kể từ ngày 4-3. Bà C. không có con, được cháu chăm sóc.

Tại khu vực hành lang tầng 5 nơi bà C. đang điều trị bệnh, mọi người phát hiện một chiếc ghế nhựa. Nhiều người nhận định nhiều khả năng do buồn bã vì mắc bệnh nặng, nghĩ quẫn nên nữ bệnh nhân trên đã nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được Công an thị xã Điện Bàn điều tra làm rõ.