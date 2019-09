Vào 19 giờ 50 phút ngày 12-9, tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu sảnh C, Tầng 2, Nhà ga hành khách T1, trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách mang tên H.T.M.D., là hành khách trên chuyến bay VJ131, chặng bay Hà Nội-TP HCM, dự kiến cất cánh lúc 20 giờ 45 cùng ngày, nhân viên an ninh thuộc Đội An ninh soi chiếu quốc nội phát hiện có một số dấu hiệu bất thường trên Giấy CMND của hành khách (CMND bị nhòe, không rõ ràng, có nhiều dấu hiệu làm giả). Khi nhân viên Phan Trần Cường phỏng vấn, hành khách trên đã tự khai nhận hành khách dùng Giấy CMND photo màu nhờ người khác làm giúp từ năm 2015.



Nhận thấy sự việc vi phạm quy định an ninh hàng không, nhân viên an ninh đã báo cáo cán bộ trực Đội An ninh soi chiếu quốc nội thông báo cho Đội An ninh cơ động và Cảng vụ hàng không miền Bắc, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp và đưa hành khách nêu trên về phòng trực xử lý vụ việc nhằm xác minh làm rõ.

Tại phòng trực xử lý vụ việc, hành khách trên đã tường trình tên là H.T.M.D.. Vì lý do giấy CMND của chị D. đã hết thời hạn sử dụng nên vào khoảng năm 2015, chị D. đã đưa tiền và ảnh màu tự chụp (ảnh 3x4 cm) cho 1 người bạn của mình mang tên Hiền nhờ làm giúp giấy CMND photo màu với giá 100.000 đồng. Chị D. đã sử dụng Giấy CMND trên để mua vé máy bay và hoàn thành thủ tục hàng không.

Qua làm việc, hành khách H.T.M.D. nhận thấy hành vi sử dụng Giấy CMND nêu trên để hoàn thành thủ tục hàng không là sai với quy định của ngành hàng không và của pháp luật; đồng thời cam kết không tái phạm.

Hành vi của hành khách H.T.M.D. đã vi phạm quy định tại Phụ lục XIV, Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29-3-2019 của Bộ Giao thông Vận tải về Quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Hành khách H.T.M.D. và những người liên quan đã viết bản tường trình. Đồng thời, hành khách này bị lập biên bản vi phạm và biên bản từ chối hoàn thành thủ tục an ninh hàng không. Lực lượng an ninh hàng không đã lập biên bản bàn giao người và hồ sơ vụ việc cho Đại diện Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp hành khách dùng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác đi máy bay diễn ra khá nhiều. tuỳ vào mức độ, hậu quả thì người sử dụng giấy tờ giả, người mượn sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, đồng thời cũng không thực hiện được chuyến đi của mình.