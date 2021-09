Ngày 10-9, UBND TP Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị C.H.C (24 tuổi, ngụ phường 12, TP Vũng Tàu) vì đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.



Lực lượng chức năng làm việc với chị C. về thông tin chị này đăng tải

Cụ thể, ngày 8-9, chị C. đăng tải trên mạng xã hội, nội dung chia sẻ về việc một dân quân và cán bộ UBND phường đuổi theo một người giao hàng để lập biên bản không được nên giật túi hàng to nhất. Người giao hàng dẫn bạn là công an quay lại để xin túi hàng thì phát hiện số hàng đã được chia thành 4 phần.



Ngay khi được đăng tải, thông tin này đã được nhiều người chia sẻ và để lại nhiều bình luận bức xúc.

Cơ quan chức năng TP Vũng Tàu vào cuộc xác minh. Theo tìm hiểu của lực lượng chức năng, chị của C. có nhờ shipper giao hàng nhưng khi gặp lực lượng kiểm tra, shipper này bỏ chạy và bị rơi túi đồ chứ không hề có chuyện bị giật đồ rồi chia nhỏ như thông tin đăng tải.

Qua đó xác định chị C. là người chia sẻ thông tin này nên cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc, chị C. thừa nhận thông tin trên là sai sự thật. Chị C. bị xử phạt 7,5 triệu đồng; đồng thời buộc phải gỡ bỏ thông tin trên mạng xã hội.