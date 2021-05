Ngày 1-5, tin từ Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết đang lập hồ sơ điều tra, xử lý người phụ nữ có hành vi chống người thi hành công vụ mới xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh người phụ nữ lăng mạ, đánh công an

Theo thông tin ban đầu, những ngày qua, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ vi phạm giao thông, liên tục la hét, đánh trả lực lượng chức năng và tự xưng là "Công an phường Minh Khai".



Tiến hành xác minh, công an xác định khoảng 17 giờ ngày 28-4, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Giáp Bát làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi đến trước số 138 ngõ 24 Kim Đồng, Tổ công tác phát hiện Lê Nhật Anh (nữ, SN 1991, hộ khẩu thường trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) điều khiển xe máy BKS 34N7-2104 không đội mũ bảo hiểm, vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, người này không chấp hành và chửi bới, lăng mạ cán bộ tổ công tác, luôn miệng tự xưng là "Công an phường Minh Khai".

Khi ông Đào Trọng Thành, cán bộ Công an phường Giáp Bát, yêu cầu người phụ nữ vi phạm chấp hành thì người này đã đánh vào tay, bả vai và giật khẩu trang của cán bộ công an. Chưa dừng lại, người phụ nữ còn cắn vào mu bàn tay phải của một cảnh sát khác.

Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, đưa người phụ nữ vi phạm giao thông về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Kết quả xác minh ban đầu xác định Lê Nhật Anh không phải là cán bộ công an.