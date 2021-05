Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Sơn La vừa ra Thông báo số 48-TB/UBKTTU kết quả kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019 tại tỉnh này.



Theo thông báo, năm 2020, sau khi phát hiện có sai phạm trong việc thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019, Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm trên.

Bà Nguyễn Thị Kim An, nguyên phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La

Kết quả, UBKT Tỉnh ủy Sơn La đã thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên. Trong đó, cảnh cáo bà Nguyễn Thị Kim An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; ông Sa Văn Khuyên, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế; bà Bùi Thị Hoa, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; ông Mai Anh Tuấn, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính; ông Nguyễn Mạnh Cường, chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính.

Khiển trách bà Bùi Thị Thúy Nga và Đặng Ánh Nguyệt, cùng là chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Thấy có dấu hiệu hình sự, vụ việc đã được Công an tỉnh Sơn La vào cuộc và quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", khởi tố 4 bị can là cán bộ, đảng viên gồm: Nguyễn Thị Kim An, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Sa Văn Khuyên, nguyên phó giám đốc Sở Y tế và Bùi Thị Hoa, Mai Anh Tuấn.

Sau khi Công an tỉnh Sơn La khởi tố vụ án, khởi tố bị can, UBKT Tỉnh ủy Sơn La đã kiểm tra, xem xét và kết luận Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế có vi phạm: Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019, để nhiều cán bộ, đảng viên, nguyên cán bộ, đảng viên của Sở có vi phạm nghiêm trọng.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Hoa (trái)

Từ đó, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La xem xét và quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Kim An, nguyên phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên giám đốc Sở Y tế; ông Sa Văn Khuyên, nguyên phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La.

UBKT Tỉnh ủy Sơn La cũng đã quyết địn khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Bùi Thị Hoa, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, và Mai Anh Tuấn, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế tỉnh Sơn La.