Chiều 20-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trịnh Văn Khoa (nguyên thiếu tá, cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng; người làm đơn tố cáo nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn làm sai lệch hồ sơ trong vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke) cho biết ông và gia đình đã được cơ quan chức năng của TP Hải Phòng áp dụng các biện pháp bảo vệ người làm đơn tố cáo.



Nguyên thiếu tá Trịnh Văn Khoa chia sẻ về nguyên nhân khiến ông làm đơn xin ra khỏi ngành công an

Cũng theo ông Khoa, sau khi Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vào cuộc, bắt giữ một cán bộ công an, ông không phải chịu sức ép, đe dọa nào từ đơn vị cũ và các đồng nghiệp cũ, bởi họ biết ông là con người thế nào, không sợ gì cả.



Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 11-5, tại Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng), cơ quan điều tra VKSND tối cao đã công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn, gồm trung tá Đinh Đình Việt (SN 1975, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế và ma túy); thượng úy Đỗ Hữu Dũng (SN 1992, Phó đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội) và thượng úy Nguyễn Viết Công (SN 1992, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội), để điều tra, làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.



Trước đó, cuối tháng 1-2021, ông Nguyễn Hữu Cường (38 tuổi, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trên.

Vụ việc nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn làm sai lệch hồ sơ khi giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán Karaoke Hải Sơn 86 phường Hợp Đức bị phanh phui khi thiếu tá Trịnh Văn Khoa, cán bộ đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn, làm đơn tố cáo với cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Theo thiếu tá Khoa, vào rạng sáng 13-11-2020, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, ông Khoa cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội điều tra tổng hợp, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hộ kiểm tra đột xuất quán karaoke Hải Sơn 86, trên địa bàn phường Hợp Đức.

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện tại phòng VIP 5 của quán hát có 17 người có dấu hiệu sử dụng trái phép ma túy tổng hợp. Trên bàn và sàn nhà có một số viên màu hồng giống loại ma túy tổng hợp, tiếp tục kiểm tra phát hiện có một số túi nilon dính chất bột màu trắng nghi là ketamine.

Lúc này, tại khu vực lễ tân của quán cũng có tới 11 người có biểu hiện "phê" ma túy.

Sau khi thu giữ tang vật, lập biên bản hiện trường, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Công an quận Đồ Sơn đã đưa 28 người tại quán karaoke về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, xét nghiệm ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy, 25/28 đối tượng có phản ứng dương tính với ma túy.

Theo tố cáo của ông Khoa, bản thân ông được phân công lấy lời khai của 2 người dương tính với ma túy. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều cùng ngày, thiếu tá Cường chỉ đạo dừng lấy lời khai để những người bị tạm giữ gọi điện cho người thân. Bắt đầu từ tối đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ những người bị bắt giữ được cho về.

Ông Khoa cho biết sau vụ việc trên, Đội điều tra tổng hợp được yêu cầu làm lại hồ sơ vụ bắt giữ nhóm bay lắc theo hướng ghi lời khai không có ai sử dụng ma túy. Tuy nhiên, các cán bộ Đội điều tra tổng hợp không thực hiện. Ngay sau đó, vụ việc được giao cho những người khác thực hiện.

Cùng theo ông Khoa, ngày 16-11-2020, thiếu tá Cường mang về đội 30 triệu đồng nói là được thưởng, đề nghị đưa vào quỹ chung của đội 15 triệu, chia cho đội trưởng 6 triệu, số tiền còn lại chia đều cho những cán bộ, chiến sĩ trong đội. Tuy nhiên, Thiếu tá Khoa cùng nhiều đồng đội không nhận số tiền này.

Trước thông tin cho rằng một trong những nguyên nhân khiến thiếu tá Khoa xin ra khỏi ngành và làm đơn tố cáo vụ việc trên do "ăn chia không đều", ông Khoa trong cuộc trao đổi đã thẳng thắn trả lời: "Thực tế nếu sau này khi ra tòa, tòa án sẽ công bố phần người ta làm tiền, nếu nhìn vào khách quan thì ai cũng sẽ phán câu đấy, nhưng bản chất sự việc không đơn giản chỉ là như thế. Tôi không đánh đổi 19 năm công tác, phấn đấu của tôi bằng việc ăn chia không đều 2-3 triệu mà còn là những việc khác ở đằng sau".

Nhiều người cho rằng, dám từ bỏ chức vụ, chấp nhận thiệt thòi, mất mát, xin ra khỏi ngành để tố cáo sai phạm tại Công an Quận Đồ Sơn, ông Khoa là người rất có bản lĩnh, có trách nhiệm, trọng danh dự, có lòng dũng cảm, xứng đáng quay trở lại ngành công an. Về vấn đề này, ông Khoa chia sẻ: "Tôi rất yêu ngành (ngành công an - PV) nhưng bản thân tôi biết việc này không thể xảy ra đâu. Tôi viết đơn xin ra khỏi ngành là do tự nguyện, nên nếu có được quay trở lại ngành thì phải là trường hợp đặc biệt. Tôi cũng đã xác định rồi, ra ngoài tìm việc khác đi làm để ổn định cuộc sống lo cho vợ, cho con thôi chứ không nghĩ đến việc sẽ quay lại ngành".

"Nếu điều đó có thể xảy ra thì mình sẽ xem xét xem mình được bố trí công việc gì, công tác tại đâu, xem công việc đó có phù hợp với mình không" - ông Khoa nói.

Ông Khoa cho biết thêm ông về công tác tại Công an quận Đồ Sơn từ tháng 3-2017, thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đến tháng 5-2018, ông được điều động sang Đội điều tra tổng hợp. Sau khi nộp đơn xin ra khỏi ngành công an, ông Khoa chưa có việc làm. Ông và 3 con nhỏ (8 tuổi, 5 tuổi và 1 tuổi), tất cả đều nhờ vào đồng lương của người vợ.