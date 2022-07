Ngày 25-7, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, vừa ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị hủy bỏ quyết định khen thưởng Huân chương Lao động đối với 4 tập thể và cá nhân, vì đã có những vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.



Tỉnh Vĩnh Long đề nghị hủy bỏ quyết định khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Phạm Văn Cung

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị hủy bỏ 3 quyết định khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ Vĩnh Long), do lãnh đạo đơn vị sai phạm quản lý tài chính (2015 - 2018), đến năm 2019 có hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, do vi phạm công tác quản lý và sử dụng tài chính tại đơn vị, dẫn đến tập thể chi ủy, tập thể cơ quan hội và cá nhân có liên quan bị xem xét, xử lý kỷ luật; ông Lê Đông Nhạc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, do sai phạm trong quá trình lãnh đạo điều hành từ năm 2012 đến quý I-2019, bị kỷ luật với hình thức kỷ luật cách chức.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn đề nghị hủy bỏ quyết định khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Phạm Văn Cung (đại đức Thích Phước Ngọc, nguyên trụ trì chùa Phước Quang, huyện Tam Bình) do phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị xử phạt tù chung thân. Trong quá trình trụ trì chùa Phước Quang và Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương, Cung cùng Lê Nguyên Khoa dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, 2 đối tượng này còn lôi kéo Nguyễn Tuấn Sĩ để thực hiện hành vi phạm tội. Tổng cộng, Cung đã vay tiền của 4 người hơn 77,7 tỉ đồng để chi xài cá nhân, dẫn đến không có khả năng thanh toán. Sau khi bị tố giác, Cung đã trả lại cho các bị hại gần 10 tỉ đồng. Như vậy, số tiền mà Cung còn chiếm đoạt là hơn 67,7 tỉ đồng. Cung bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt tù chung thân vào tháng 4-2022.