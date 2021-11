Ngày 23-11, tổng thầu EPC của dự án điện gió Quốc Vinh tiến hành khắc phục sự cố tại tua-bin có cánh quạt bị rơi một phần tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Cánh quạt có chiều dài khoảng 70 m, phần cuối khoảng 10m bất ngờ rơi xuống rừng phòng hộ.

Một phần cánh quạt của điện gió bị rơi ngày 21-11. Ảnh do chủ đầu tư cung cấp

Theo đại diện chủ đầu tư, trụ tua-bin đặt cách nhà dân 300 m nên sự cố "rụng" một phần cánh quạt không ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nguyên nhân rơi đang được các đơn vị chức năng kiểm tra.

"Đơn vị cung cấp tua-bin cho biết xác suất sự cố này rất hiếm. Trong điều kiện gió to, bão lớn thì chủ đầu tư hoặc đơn vị vận hành sẽ cho dừng tua-bin, các cánh quạt cụp lại để đảm bảo an toàn và chỉ vận hành trở lại sau khi bão qua đi. Dự án cũng đã bố trí các biển báo an toàn tại các điểm ranh giới 300 m với mỗi vị trí tua-bin" - đại diện Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng khẳng định.

Sự cố rơi một phần cánh quạt của điện gió xảy ra vào ngày 21-11, không ảnh hưởng đến tua-bin, chỉ gián đoạn quá trình vận hành của trụ có cánh rơi do phải dừng để khắc phục sự cố.

Dự án Nhà máy Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng có vốn đầu tư 1.420 tỉ đồng, đã đưa vào hoạt động 6 tua-bin với tổng công suất 30 MW.

Cánh quạt của dự án điện gió Quốc Vinh do doanh nghiệp của Mỹ sản xuất, mỗi cánh quạt có nhiều phần đấu nối lại với nhau.

Hơn 10 ngày trước, cánh quạt của dự án điện gió tại xã Hoài Đông, thị xã Vĩnh Châu cũng bất ngờ bị gãy, rơi xuống 2 ao tôm của người dân. Rất may, thời điểm đó 6 người dân đã vào chòi canh tôm để trú mưa nên không ai bị thương vong. Cánh quạt này sản xuất tại Trung Quốc, công nghệ của Đức.