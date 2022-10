Ngày 6-10, Công an quận 1, TP HCM đang củng cố hồ sơ xử lý Công ty TNHH nhà hàng cà phê District K trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1 về hành vi bị tạm đình chỉ do không đảm bảo an toàn về PCCC nhưng vẫn đón khách vào phục vụ.



Nhân viên quán District K vô tư đón khách dù quán này đã bị đình chỉ hoạt động

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM công bố danh sách 11 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, 50 cơ sở tạm đình chỉ hoạt động vì vi phạm PCCC và 83 cơ sở có đơn xin tạm ngưng hoạt động. Trong số 11 cơ sở bị đình chỉ hoạt động có nhà hàng District K (thuộc Công ty TNHH nhà hàng cà phê District K).

Hàng trăm thực khách đến ăn uống, nghe nhạc bên trong quán Distrist K

Mặc dù bị đình chỉ hoạt động nhưng nhà hàng District K. vẫn vô tư cho nhân viên ra đường đón khách vào phục vụ.

Tối 5-10, khi hàng trăm thực khách đang ăn uống, hút shisha trong tiếng nhạc mạnh thì tổ công tác Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Bến Thành tiến hành kiểm tra. Công an đã yêu cầu chủ nhà hàng vận động khách ra về để đóng cửa theo quyết định đã bị đình chỉ.

Tổ công tác yêu cầu chủ nhà hàng đóng cửa

Tổ công tác đã lập biên bản đối với quán District K.