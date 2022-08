Năm 2015, nhà máy sản xuất nước sạch ở xã Minh Châu (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) được khởi công xây dựng với kinh phí hơn 13 tỉ đồng do UBND xã này làm chủ đầu tư. Dự kiến, sau 1 năm, nhà máy sẽ cung cấp nước sạch cho 900 hộ dân trong xã. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiều hạng mục chính, kể cả hệ thống đường ống dẫn nước thì nhà máy… ngưng hoạt động.



Cũng tại huyện Diễn Châu, nhà máy nước sạch xã Diễn Quảng được xây dựng từ năm 2012 với kinh phí gần 20 tỉ đồng, mục tiêu cung cấp nước sạch cho gần 1.000 hộ dân. Đã 10 năm trôi qua, dự án này vẫn ngổn ngang vì thiếu vốn. Hiện nhiều hạng mục công trình xuống cấp, hư hỏng.

Nhà máy Nước sạch Hưng Thông được đầu tư xây dựng gần 26 tỉ đồng nhưng không hoạt động

Ông Tăng Ngọc Quý, Chủ tịch UBND xã Diễn Quảng, cho biết nhà máy nước do xã làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương tài trợ 60%, địa phương 40%. Hiện vốn từ trung ương đã được cấp đủ với tổng số tiền trên 10 tỉ đồng, 40% còn lại huy động từ người dân lại gặp khó khăn. "Nhu cầu về nước sạch của người dân rất bức thiết, xã đang xin thêm kinh phí để hoàn thành các hạng mục còn lại, đưa nhà máy vào hoạt động để tránh lãng phí" - ông Quý nói.

Tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, dự án Nhà máy Nước sạch Hưng Thông có công suất 1.000 m3/ngày đêm được đầu tư với tổng kinh phí 25,8 tỉ đồng. Dự kiến khi đi vào hoạt động, công trình cung cấp nước sạch cho hơn 1.200 hộ dân trên địa bàn. Dự án được phê duyệt năm 2009, đến năm 2018 khánh thành nhưng hiện chưa cung cấp được nước sạch cho người dân. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Hưng Thông, cho biết xã đã phản ảnh thực trạng lên cấp trên nhưng chưa được giải quyết.

Ông Thái Huy Dũng,Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết dự án Nhà máy Nước sạch Hưng Thông do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư, nhà máy chưa thể hoạt động là do thiếu nguồn nước thô đầu vào. Cụ thể, theo thiết kế, nguồn nước của nhà máy được lấy từ kênh Hòa Cần nhưng khi công trình xây xong thì con kênh này bị cạn nên không cung cấp đủ nước. Ngoài ra, do trong dự án không có hệ thống đường ống cấp nước tới tận nhà dân nên việc đưa nhà máy vào hoạt động gặp khó khăn. Để tránh lãng phí, huyện đã kêu gọi một số doanh nghiệp vào đầu tư, quản lý, vận hành nhà máy nhưng không có kết quả.

Tại Nghệ An, ngoài các nhà máy trên thì tại các huyện như Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu… còn nhiều nhà máy nước được đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng hiện vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Thực tế trên khiến hàng ngàn hộ dân ở tỉnh này hằng ngày vẫn không có nguồn nước sạch để sử dụng.