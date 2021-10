Ngày 12-10, Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết vừa có văn bản gửi Bộ GTVT xin tiếp tục gia hạn thời gian thi công Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25.



Dự án này có tổng vốn đầu tư 312 tỉ đồng (qua địa phận tỉnh Gia Lai), tổng chiều dài 21km (từ km126 đến km147), được chia làm 4 gói thầu xây lắp, do Sở GTVT Gia Lai làm chủ đầu tư. Thời gian bắt đầu thực hiện dự án là từ ngày 13- 7-2020, dự kiến trong vòng 12 tháng sẽ hoàn thành. Đến nay, dù đã quá 12 tháng nhưng nhiều gói thầu xây lắp vẫn chưa được hoàn thành.

Nhiều vị trí đang được đơn vị thi công đào nền để gia cố

Có mặt tại dự án này, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận nhiều vị trí mới chỉ được rải lớp cấp phổi đá dăm, thảm nhựa một phần. Có đoạn, nhà thầu thi công đang đào lớp đất đá cũ để gia cố nền đường.

Theo ông Lê Văn Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT Gia Lai, kế hoạch ban đầu, dự án sẽ thực hiện trong vòng 15 tháng, bắt đầu từ giữa tháng 7-2020. Sau đó, với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ nên sở đã yêu cầu các nhà thầu thi công rút ngắn thời gian còn 12 tháng. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19, thời tiết trên địa bàn diễn biến phức tạp nên một số gói thầu buộc phải kéo dài thời gian thi công so với hợp đồng.

Bên cạnh đó, theo thiết kế, dự án không có hệ thống thoát nước nhưng sau đó lấy nguồn kinh phí dự phòng để thực hiện nên phát sinh khối lượng công việc.



Nhiều đoạn mới chỉ được rải lớp đá dăm

Nhiều gói thầu chậm tiến độ và xin gia hạn nhiều lần

Đã quá thời gian thi công theo hợp đồng nhưng mới 2/4 gói thầu hoàn thành

Nhiều vị trí chưa được thảm lớp nhựa mặt đường

Theo ông Hạnh, các gói thầu XL3.11 và XL3.14 do các nhà thầu tại Gia Lai liên doanh với các đơn vị khác thi công đã hoàn thành. Còn lại gói thầu XL3.13 do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Hà Nội) triển khai, việc thi công mới chỉ đạt 87% khối lượng; gói thầu XL3.12 do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Xuất khẩu 168 Việt Nam (Hà Nội) mới chỉ thi công được 63% khối lượng.



Dự án thi công kéo dài khiến người tham gia giao thông bức xúc

Từ tháng 6-2021, các nhà thầu xin gia hạn, Sở GTVT tỉnh Gia Lai có công văn gửi Bộ GTVT đề xuất cho phép kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng đến hết ngày 13-10 và bộ đã đồng ý. Tuy nhiên, do các đơn vị thi công tại gói thầu XL3.12 và XL3.13 tiếp tục chậm tiến độ, xin gia hạn thời gian nên Sở GTVT vừa có văn bản gửi Bộ GTVT xin thêm 1 tháng nữa.