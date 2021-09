Bộ GTVT ngày 2-9 vừa ra văn bản cảnh cáo hai nhà thầu là Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC và Công ty TNHH Thương mại Khánh Thiện do thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm xử lý các phát sinh; vi phạm tiến độ hợp đồng dự án cải tạo, nâng cấp đường băng và đường lăn sân bay quốc tế Nội Bài. Văn bản do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký yêu cầu hai nhà thầu trên khắc phục các tồn tại, tập trung nguồn lực để dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuyệt đối an toàn. Ban Quản lý dự án Thăng Long có trách nhiệm quản lý hợp đồng đúng quy định và kịp thời xử lý các vi phạm theo đúng hợp đồng.



Dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài có tổng mức đầu tư 2.030 tỉ đồng, thi công theo lệnh khẩn cấp, dự kiến cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2022 (Ảnh chụp vào tháng 4-2021) - Ảnh: Dương Ngọc

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Bách Tùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ GTVT, cho biết trong Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đường lăn, đường băng ở sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, các thiết bị đèn hiệu, biển báo, phần mềm đã và đang được lắp đặt vận hành tại 2 sân bay đều được hãng ADB-Safegate (một trong những hãng cung cấp thiết bị sân bay hàng đầu thế giới của Bỉ) trúng thầu cung cấp. Nhà thầu Khánh Thiện là Đại diện cung cấp thiết bị của hãng ADB-Safegate tại Việt Nam.

Các thiết bị đèn hiệu, biển báo của dự án đều là thiết bị đặc chủng và phải đồng bộ với cấu hình, đặc thù của sân bay nên khi có thiết kế, nhà thầu mới tiến hành đặt hàng.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên thế giới nên chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu bị gián đoạn, giãn hoặc bị hạn chế, nhất là trong lĩnh vực hàng không. Chính vì vậy quá trình đặt hàng, sản xuất và vận chuyển thiết bị của Dự án về Việt Nam chậm hơn theo tiến độ ban đầu. Tuy nhiên, nhà thầu Khánh Thiện đã chậm báo cáo, dẫn đến Công ty ADCC chậm điều chỉnh thiết kế nên ảnh hưởng chung đến tiến độ theo kế hoạch của dự án.

"Thực tế đây cũng có thể xem như một lý do khách quan, Tuy nhiên vì là dự án có tính cấp bách và có tầm quan trọng lớn nên khi nhà thầu chậm xử lý các phát sinh, vi phạm tiến độ hợp đồng thì việc nhắc nhở, cảnh cáo là những hoạt động thông thường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và với những doanh nghiệp có uy tín, đây cũng có thể được xem như là một lời nhắc nhở "rất nghiêm khắc""- ông Tùng nhận định.

Dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài có tổng mức đầu tư 2.030 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 29-6-2020, hoàn thành và bàn giao khai thác bước 1 đoạn 3.000 m đường cất hạ cánh 1B và các đường lăn từ ngày 1-1-2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ và khai thác an toàn cho hơn 7.500 chuyến bay.



Hiện nay, dự án đang triển khai thi công bước 2; Nghiệm thu đường cất hạ cánh 1B và các đường lăn trong tháng 8-2021, khai thác từ ngày 9-9-2021. Triển khai thi công đường cất hạ cánh 1A từ ngày 1-10-2021, cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2022, đáp ứng tiến độ tổng thể của dự án.

Theo kế hoạch, ngày 15-7 sẽ đưa vào khai thác đường cất hạ cánh 1B và 1-8 đóng cửa đường cất hạ cánh 1A để thực hiện giai đoạn 2 của dự án, kịp hoàn thành toàn bộ dự án vào dịp 31-12. Tuy nhiên do thiết bị về chậm nên dự kiến 9-9 mới đưa vào khai thác được đường cất hạ cánh 1B và 1-10 mới đóng cửa đường cất hạ cánh 1A để nâng cấp, chậm 2 tháng so với yêu cầu.