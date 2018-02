Nhà xe "chặt chém" sau Tết

22/02/2018 06:02

Trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Điện Bàn và các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên (Quảng Nam), trong ngày 21-2, chúng tôi chứng kiến rất nhiều công nhân, viên chức, sinh viên đã chuẩn bị sẵn hành lý từ sáng sớm để kịp bắt chuyến xe khách vào Nam, không khỏi lo lắng trước việc nhiều xe khách tăng giá vé cao gấp nhiều lần.



Tăng giá hơn gấp đôi

Có mặt ở tuyến đường tránh Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) ngay từ lúc 7 giờ sáng, ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ khối Sơn Phong, TP Hội An ), than phiền rằng ông cùng 2 đứa con trai đã đợi hơn 4 giờ nhưng vẫn chưa thấy xe khách của hãng Đ. Nh. đến đón như đã đặt. Chờ mãi đến 12 giờ 15 phút, mới thấy xe họ đến. Thế nhưng, nhà xe lúc này buộc ông Tuấn và 2 con ngồi dưới sàn xe (ông Tuấn đặt vé giường nằm - PV), với giá 900.000 đồng/vé. "Giá vé xe giường nằm vào TP HCM trước Tết chỉ vào khoảng 400.000 đồng. Nay nhà xe lại hét giá lên cao hơn gấp 2 lần mà lại ngồi đất thì không phải chặt chém chứ là gì" - ông Tuấn bức xúc.

Theo ghi nhận, ngoài việc lấy tiền vé cao gấp nhiều lần, nhiều nhà xe lại tìm cách nhồi nhét khách lên xe dù trên xe đã chật kín chỗ ngồi. Chị Trần Thu Phương (ngụ thị xã Điện Bàn) - một công nhân đón xe vào Bình Dương vừa xuống khỏi xe khách tại huyện Duy Xuyên không khỏi bực tức, kể: "Biết khách trên xe đã quá đông nhưng họ vẫn cố tình đưa tôi lên xe sau khi đã thu 850.000 đồng. Do thấy ai nấy cũng chen lấn để tìm chỗ tựa nên tôi chỉ còn cách yêu cầu lái xe cho xuống và xin lấy lại tiền vé để sang xe khác đi nhưng lại bị phụ xe đòi lại 150 ngàn và sau đó mới cho tôi xuống xe".

Nhiều người đứng trên Quốc lộ 1 đón xe vào miền Nam cho tiện để rồi bị nhà xe "chặt chém"Ảnh: Tử Trực

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết đa phần người dân đứng đợi dọc tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Nam đều không mua vé trước đó của các hãng xe và chỉ muốn nhanh chóng đón được chuyến xe để vào Nam nên đều rơi vào tình cảnh bị nhà xe hét giá, chặt chém lẫn nhồi nhét. Thế nhưng, phần lớn các trường hợp trên đều phải chấp nhận lên xe do không còn lựa chọn nào khác.

Sáng cùng ngày, dọc Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi có hàng trăm người đứng đợi đón xe vào Nam. Tuy nhiên, nhiều người dù đợi gần nửa buổi nhưng vẫn không thể có được chỗ ngồi hay nằm đàng hoàng trên xe dù chấp nhận giá cao. Chị Nguyễn Thị Hiếu, ngụ xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết đã đợi gần 2 giờ nhưng vẫn chưa đón được xe ưng ý. "Trước Tết tôi có nhờ người thân mua vé trước nhưng hãng xe nào cũng nói hết vé, đành phải ra quốc lộ đứng đón. Bây giờ xe nào đi qua và dừng lại cũng đông nghẹt khách. Nhìn là ớn rồi sao dám lên xe" - chị Hiếu than vãn.

Đúng như chị Hiếu nói, thử bắt 5 chuyến xe từ Quảng Ngãi và TP HCM thì xe nào chúng tôi cũng thấy "chặt chém", nhồi nhét khách. Anh Nguyễn Thanh Trung, ngụ xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết anh đón xe vào TP HCM nhưng khi lên xe bị nhồi nhét quá, không có chỗ ngồi nên đi được một đoạn đành phải xuống xe. "Đã vậy từ Bình Sơn vào tới TP Quảng Ngãi nhưng họ cũng "chém" của tôi 50.000 đồng mới chịu cho xuống. Nếu không trả, họ không cho mình xuống", anh Trung bất bình.

Sẽ xử nghiêm (!?)

Trong khi đó, tại khu vực Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng sáng 21-2, có 19 chuyến xe khách giường nằm xuất bến để vào TP HCM. Theo ghi nhận, đến 11 giờ cùng ngày, lượng khách vào bên trong bến xe để mua vé vẫn diễn ra bình thường nhằm tiếp tục hành trình vào Nam làm việc, sinh sống nhưng không đông so với mọi năm.

Theo đại diện Ban Quản lý bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, sau dịp Tết Mậu Tuất, nhu cầu mua vé của người dân để vào các tỉnh phía Nam lại bất ngờ giảm hơn 50% so với năm 2017. Nguyên nhân khiến số lượng khách đến mua vé giảm là do nhu cầu đi lại bằng máy bay và các phương tiện khách tăng cao khiến người dân ít mua vé. Để hạn chế tình trạng nhồi nhét, chặt chém giá cả của hành khách vào Nam, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên dọc tuyến Quốc lộ 1 để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Riêng ở Quảng Ngãi, ông Đỗ Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh này, cho hay năm nào cũng vậy, thời điểm sau Tết nguyên đán, lượng người từ Quảng Ngãi vào Nam trở lại với công việc thường tăng đột biến nên tình hình tàu xe hết sức phức tạp. "Lực lượng Thanh tra giao thông Quảng Ngãi cũng đã lập nhiều tổ công tác trải dọc tuyến Quốc lộ 1, phối hợp công an các huyện, thành phố xử lý hàng trăm trường hợp nhà xe vi phạm. Nếu phát hiện nhà xe nào nhồi nhét, "chặt chém" hành khách quá giá quy định, chúng tôi sẽ xử phạt thật nghiêm", ông Đạt cho biết.

Muốn nhanh lại hóa chậm Theo ghi nhận, đa phần người dân đứng đợi dọc tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Nam hay Quảng Ngãi đều không mua vé trước đó của các hãng xe. Lý do, được nhiều người giải thích là do nhà nằm gần quốc lộ nên muốn ra gần nhà nhanh chóng đón được chuyến xe vào Nam. "Nhìn cảnh này ớn quá, năm sau nhất định tôi sẽ đặt vé trước chứ cứ đứng đón xe kiểu này vừa bị chặt chém còn vừa mất thời gian", chị Hiếu nói.

VĨNH QUYÊN - TỬ TRỰC