Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động nhập cảnh trái phép nhằm phòng chống dịch Covid-19, mới đây Phòng An ninh đối ngoại công an tỉnh này đã phối hợp với công an cấp huyện và các đơn vị có liên quan phát hiện, bắt giữ được nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa lấy thông tin của người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp với Công an huyện Đông Sơn kịp thời phát hiện Đỗ Thị Đ. (SN 1977; ngụ xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa) nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, trốn cách ly y tế.

Qua đấu tranh khai thác, người phụ nữ này khai nhận nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới của Sơn La về Việt Nam, trên đường về địa phương thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngay lập tức, bà Đ. đã được công an phối hợp với cơ quan y tế đưa đi cách ly tập trung, đồng thời củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện 3 công dân làm ăn bên Lào trở về Việt Nam nhưng không khai báo y tế, trốn cách ly. Lực lượng công an đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương đưa những người này đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm để phòng chống dịch Covid-19.