Tối 10-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết UBND quận Kiến An vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu; ông Bùi Đức Ngoãn, Phó Chủ tịch UBND phường; và 1 cán bộ địa chính phường là ông Đặng Văn Hưng, theo yêu cầu của cơ quan công an.



Trụ sở phường Văn Đẩu, quận Kiến An

Cũng liên quan đến vụ này, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Dương Việt Hùng, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An.

Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP Hải Phòng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Minh Chương, nhân viên hợp đồng của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An.



Nguồn tin cho biết Công an quận Kiến An và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ sai phạm liên quan đến việc cấp quyền sử dụng đất tại quận Kiến An.