Nhiều dự án ở Hải Phòng đội vốn cả ngàn tỉ đồng, đề nghị giảm trừ hơn 59.171 tỉ đồng

15/07/2018 17:33

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của TP Hải Phòng từ nguồn vốn ngân sách, ngồn vốn vay giai đoạn 2007-2017.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại những dự án do các đơn vị được giao làm chủ đầu tư gồm 22 dự án, trong đó có 7 dự án thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng và 15 dự án thanh tra trực tiếp quản lý dự án và quản lý chi phí đầu tư.

Các dự án nằm trong diện thanh tra do các đơn vị sau làm chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng (2 dự án), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng (3 dự án), UBND quận Hải An (3 dự án), Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng (3 dự án), Ban Quản lý công trình xây dựng Phát triển đô thị (4 dự án), Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng (4 dự án), UBND quận Ngô Quyền (2 dự án), Công ty TNHH Một thành viên Thương mại đầu tư và Phát triển đô thị (1 dự án).

Dự án đầu tư xây dựng đường bao phía Đông Nam quận Hải An đội vốn hơn 1.180 tỉ đồng

Theo TTCP, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của TP Hải Phòng giai đoạn 2010-2017 còn nhiều tồn tại và thiếu sót, tập trung ở một số lĩnh vực như: Quy hoạch và chủ trương đầu tư; phân bổ vốn đầu tư và tình hình nợ đọng xây dựng; công tác khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt dự án; công tác đấu thầu; công tác quản lý chất lượng công trình...



Đối với dự án nâng cấp cải tạo đường 356 đoạn 2A từ ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ, quá trình triển khai, dự án được điều chỉnh theo Quyết định số 2164 của UBND TP Hải Phòng, nâng tổng mức đầu tư từ 314,9 tỉ đồng lên hơn 1.310 tỉ đồng.

Đáng chú ý là dự án đầu tư xây dựng đường bao phía Đông Nam quận Hải An. Dự án này được phê duyệt năm 2009, với quy mô tuyến đê chiều dài hơn 7.562 m, tuyến đường dưới chân đê hơn 7.161 m, do UBND quận Hải An làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 886 tỉ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 400 tỉ đồng, ngân sách TP là 200 tỉ đồng và thu đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 286 tỉ đồng).

Đến năm 2012, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định 1195 phê duyệt điều chỉnh dự án, tăng tổng mức đầu tư lên hơn 2.066 tỉ đồng (tăng hơn 1.180 tỉ đồng), trong khi đó chiều dài tuyến đê lại giảm đi.

Cơ quan thanh tra kết luận tổng sai phạm tài chính qua thanh tra ở những dự án nêu trên và đề nghị giảm trừ là hơn 59.171 tỉ đồng.

Cụ thể, dự án cải tạo nâng cấp đường 356, đề nghị giảm trừ hơn 2.779 tỉ đồng, trong đó gói thầu xây lắp số 12, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị là hơn 953 tỉ đồng; gói thầu số 12A xây lắp phần cầu vượt là hơn 1.826 tỉ đồng.

Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đề nghị giảm trừ hợp đồng số tiền hơn 815 tỉ đồng.

Dự án kiên cố hóa và điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đê tả Lạch Tray, đề nghị giảm trừ hơn 2.473 tỉ đồng.

Cũng theo TTCP, các dự án củng cố nâng cấp đê biển Bạch Đằng, dự án đầu tư xây dựng đường bao phía Đông Nam quận Hải An, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính giao thông khu đô thị và Khu Công nghiệp Bến Rừng, Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đều bị đề nghị giảm trừ hàng ngàn tỉ đồng.

Minh Chiến