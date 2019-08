Sáng 21-8, tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.



Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch (đứng) giới thiệu các nội dung trong lễ kỷ niệm

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, với mục đích tiếp tục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam nói chung, Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An nói riêng đến với bạn bè trong nước, quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào Quảng Nam; đồng thời kêu gọi nâng cao ý thức và sự đồng thuận của cộng đồng chung tay, góp sức tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và thiên nhiên cho thế hệ tương lai..., UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 5, 9 và tháng 12-2019.

Đây là sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, bao gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo quốc tế, du lịch,... với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, các nhà ngoại giao, các nhà đầu tư trong, ngoài nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sau 20 năm được công nhận di sản văn hóa thế giới, du lịch Hội An, Mỹ Sơn thu được nhiều thành quả

Điểm nhấn quan trọng của sự kiện là "Lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới" được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 8-9 tại Khu Đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên).

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức "Hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An và Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới" vào lúc 14 giờ ngày 7-9.

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Vai trò cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới qua thực tiễn Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn" được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 8-9.

Tại TP Hội An, nhiều hoạt động diễn ra trong cả năm 2019 và tập trung cao điểm vào các tháng 5, 9, 12 theo các nhóm hoạt động được tổ chức tại Khu phố cổ Hội An và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An với chủ đề "Chung sức chung lòng vì thành phố Di sản thế giới Hội An".

Ở huyện Duy Xuyên, ngoài các hoạt động chính của tỉnh Quảng Nam tổ chức vào tháng 9, tại Khu Đền tháp Mỹ Sơn sẽ diễn ra nhiều hoạt động được tổ chức vào tháng 12-2019 như: Trưng bày, giới thiệu hình ảnh, hiện vật với chủ đề "Tiến trình bảo tồn và phát triển Di sản Văn hóa Mỹ Sơn"; Chương trình biểu diễn nghệ thuật theo chủ đề "Mỹ Sơn - Di sản trường tồn"; Tọa đàm "Doanh nghiệp đồng hành cùng di sản"...