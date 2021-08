Đồng Tháp: Gần 21 giờ tối 31-7, trao đổi với Báo Người Lao Động qua điện thoại, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh - cho biết theo kế hoạch thì đầu tuần tới sẽ tổ chức hội đồng hương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nhờ ý kiến TP HCM hỗ trợ triển khai kế hoạch đón công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP HCM trở về địa phương. Tuy nhiên, sau khi có Công điện của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh sẽ chậm lại kế hoạch này, chờ thỏa thuận với TP HCM.



"Tôi đã ký văn bản rồi, đang chờ ý kiến của TP HCM. Mình vẫn làm nhưng chậm lại và làm kỹ càng hơn. Khuyến khích bà con, gia đình đang ở đâu thì ở đó để thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng.



Sóc Trăng: Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh, xác nhận cũng sẽ tạm gác lại kế hoạch rước công dân trở về sau khi có Công điện của Thủ tướng.

Long An: Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, Long An vẫn thực hiện việc đón công dân của mình thông qua các hội đồng hương. "Chúng tôi vẫn đang thông qua các hội đồng hương. Hôm 31-7 đã đón khoảng 100 người ở Tây Ninh trở về rồi tổ chức test, cách ly. Nếu kết quả PCR âm tính 2 lần thì sẽ cho bà con về. Kế hoạch vẫn tiếp tục thực hiện".

Trà Vinh: Ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: "Khi có Công điện của Thủ tướng, tôi đã trao đổi với các anh trong Thường trực Tỉnh ủy thì theo công điện này thì người dân không thể rời khỏi vị trí mình đang ở được. Cho nên tạm dừng kế hoạch đón công dân cho đến khi có chỉ đạo mới. Trong thời gian tạm dừng sẽ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng nêu trong Công điện, sẽ rà soát để tăng cường hỗ trợ chi viện cho nơi có đồng bào tỉnh mình ở trên đó".

Trước đó, vào ngày 30-7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh ban hành kế hoạch đón công dân từ TP HCM và Bình Dương về. Về thời gian tiếp nhận công dân, sẽ tiếp nhận danh sách đăng ký từ ngày 1 đến ngày 6-8. Sau đó các đơn vị tại Trà Vinh sẽ phối hợp Ban Liên lạc Hội đồng hương Trà Vinh tại TPHCM sàng lọc đối tượng theo diện ưu tiên để tổ chức các đợt rước công dân về Trà Vinh.

Tiền Giang: Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh tạm thời dừng việc lên kế hoạch đưa công dân của tỉnh này từ TP HCM về Tiền Giang. "Do mới có chủ trương đề nghị công dân của tỉnh đăng ký nên tỉnh cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, Thủ tướng có chỉ đạo thì chấp hành để phòng chống dịch"- vị lãnh đạo này nói.

An Giang: Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tỉnh này chỉ mới tính toán kế hoạch sao cho phù hợp vì thực tế tình hình dịch Covid-19 ở địa phương đang diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới trong cộng đồng. Do vậy, tỉnh sẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công dân ở lại TP HCM, Bình Dương sau khi có Công điện của Thủ tướng.