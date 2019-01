Nhiều tình tiết bất ngờ vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch ở Đà Nẵng

16/01/2019 10:52

Ngày 16-1, anh Đặng Ngọc Vạn (ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An – là người chồng trong vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch tại Đà Nẵng – xảy ra ngày 16-9-2018) đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết với Báo Người Lao Động trong vụ việc trên.



Theo đó, ngày 15-1, anh Vạn đã từ Nghệ An vào TP Đà Nẵng để xin làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng về nguyên nhân tử vong của vợ và con anh. Trong đó, anh Vạn đã xin sao chụp lại thông báo kết quả hội chẩn lần 2 của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng gửi Công an TP.

Khách sạn Hilary, nơi gia đình anh Vạn lưu trú trước khi xảy ra vụ việc

Thông báo cho hay ngày 9-1, Viện Pháp y quốc gia đã tiến hành lập hội đồng chuyên môn để hội chẩn lần 2 với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành pháp y tuyến Trung ương và chuyên gia Khoa Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Kết luận hội chẩn này cho biết nguyên nhân tử vong của 2 mẹ con chị Võ Thị Ngọc Mai (28 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, vợ anh Vạn) và con trai là Phạm Văn Bách (3 tuổi) là do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp.

Kết quả hội chẩn cũng xác định 2 trường hợp tử vong trên không có dấu hiệu của chấn thương, không đủ cơ sở xác định ngộ độc thực phẩm. "Nhiều khả năng do trúng độc với chất độc vào hệ tiêu hóa, tim mạch. Đã giám định độc chất nhưng không phát hiện thấy các chất độc thường gặp" – kết luận hội chẩn lần 2 cho biết.

Anh Đặng Ngọc Vạn mong muốn cơ quan chức năng TP Đà Nẵng sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của vợ con mình

Trước đó, ngày 22-10-2018, Viện Pháp y quốc gia cũng đã thành lập hội đồng chuyên môn và hội chẩn để xác định nguyên nhân. Kết quả của lần hội chẩn này cũng tương tự như kết quả giám định lần 2 đã nêu trên.

Bên cạnh đó, trong khi làm việc với anh Vạn, điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết quá trình điều tra, xác minh, chưa phát hiện các tình tiết khác có liên quan đến vụ việc. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đề nghị VKSND TP Đà Nẵng gia hạn thời gian xác minh thông tin liên quan để làm rõ.

Anh Vạn cho biết làm việc với cơ quan công an, anh đưa ra 2 đề nghị trong vụ việc. Một là, yêu cầu cơ quan chức năng khám toàn bộ cơ thể anh Vạn, xem độc tố có còn trong người hay không và độc tố có gây ảnh hưởng đến những người đang sống cùng với anh. Hai là, đề nghị sớm công bố kết quả điều tra cho gia đình anh được biết nguyên nhân cụ thể cái chết của hai mẹ con.

"Từ khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng hỗ trợ toàn bộ chi phí nằm viện cho tôi. Đại diện khách sạn thì có đến thăm khi tôi nằm viện. Tuy nhiên, không có cơ quan đơn vị nào về Nghệ An để viếng vợ con tôi. Từ đó đến nay, mọi chi phí ngược xuôi từ Nghệ An vào TP Đà Nẵng để kiến nghị cơ quan điều tra đều do tôi tự bỏ ra" – anh Vạn thông tin.

Theo anh Vạn, dù có khó khăn đến mấy, anh cũng sẽ theo đuổi tới cùng để tìm ra chân lý, tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ con mình. "Tôi mong Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng, khẩn trương tìm ra nguyên nhân để vợ con tôi nơi chín suối được thỏa lòng. Nghi vấn đến giờ phút này của tôi là nguyên nhân tử vong chỉ là từ bên trong khách sạn. Thế mà chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ việc, khách sạn đã được cho hoạt động trở lại" – anh Vạn bức xúc.

Trước đó, trong cuộc họp báo do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 14-1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết hiện tại chưa có kết quả điều tra về vụ việc trên và bày tỏ mong muốn dư luận thông cảm.

Theo Giám đốc Công an Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã qua một lần giám định với tất cả các mẫu vật lấy từ bên trong khách sạn kể cả mẫu không khí. "Qua đó, Viện Giám định Pháp y cũng xác định có dấu hiệu độc tố nhưng không xác định được tên độc tố. Hiện tại, Hội đồng Quốc gia đang giám định lần hai, hy vọng sẽ có kết quả để công an có hướng điều tra vụ việc" – Thiếu tướng Viên nói.

Cũng theo giám đốc Công an Đà Nẵng, hiện nay khoa học phát triển mạnh nhưng trong lịch sử y học và kỹ thuật hình sự cũng có nhiều vụ việc mà các nước tiên tiến vẫn không xác định được nguyên nhân.

Diễn biến vụ việc Ngày 15-9-2018, vợ chồng anh Vạn cùng con trai đến khách sạn Hilary, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để lưu trú khi đi du lịch cùng một đoàn khách. Đến 6 giờ 30 ngày 16-9, khi đoàn khách đi cùng trả phòng rời khách sạn thì vợ chồng anh Vạn vẫn ở lại. 7 giờ 30 cùng ngày, anh Vạn gọi nhân viên lễ tân để nhờ đưa xe cấp cứu tới. Lúc lễ tân gọi taxi lên phòng thì thấy anh Vạn mệt mỏi, vợ anh ngất xỉu, còn bé trai thì hét to. Khi đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu, bé trai 4 tuổi con anh Vạn đã tử vong, người vợ sau 2 giờ điều trị cũng tử vong, còn anh Vạn được chuyển viện. Ngoài ra, chiều 15-9, cháu Nguyễn Minh Khôi (SN 2015, con trai anh Nguyễn Kim Thu, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng bà nội là Nguyễn Thị Xuân lưu trú tại phòng 203 khách sạn Hilary cũng phải nhập viện vì nôn ói, tiêu chảy. Bà Xuân được cấp cứu qua khỏi, còn cháu Khôi tử vong vào rạng sáng 16-9. Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Đà Nẵng còn xác định thêm 2 trường hợp, đó là một cặp nam nữ tên Minh và Nhung thuê phòng tại tầng 2 khách sạn Hilary để lưu trú chiều 15-9. Đến 19 giờ cùng ngày, cả chị Nhung và anh Minh có biểu hiện choáng váng, nôn ói, mệt mỏi nên phải nhập viện cấp cứu và sau đó được điều trị qua khỏi.

Tin-ảnh: B.Vân